Prescrizione | Conte | “Stiamo lavorando a una soluzione che chiarisca il principio che

Prescrizione : Conte - ‘due anni per trovare soluzione per giusto processo’ : Roma, 4 dic. (Adnkronos) – “La Prescrizione col primo grado di giudizio è una soluzione assolutamente sostenibile, ma sicuramente va corredata con misure di garanzia che assicurino la ragionevole durata del processo. Ci stiamo già lavorando. La nuova legge sulla Prescrizione varrà per i reati commessi dal primo gennaio in poi. Per arrivare al processo di primo grado ci vorranno, stando stretti, due anni. Avremo tutto il tempo ...

Di Maio nega conflitti con Conte : "Piena sintonia su Mes e Prescrizione" : "Con il presidente Conte mi sono sentito circa due ore fa. Siamo in piena sintonia sul Mes e sul tema della prescrizione. Dal primo gennaio mettiamo mano a un tema, che sarà legge, che eviterà ai furbi di perdere tempo nei processi e saltare la sentenza". A DiMartedì il ministro degli Esteri, e capo politico M5s, Luigi Di Maio, cerca di rintuzzare l'immagine di un rapporto sempre più logorato con il presidente del Consiglio. Di Maio ...

Salva Stati e Prescrizione - scontro Pd-M5s. Conte convoca per questa sera un vertice : Sale ancora la tensione tra Pd e M5s, lo scontro sul Mes e sulla prescrizione arriva a livelli di guardia e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca per questa sera un vertice di maggioranza a palazzo Chigi. Per tutta la giornata democratici e 5 stelle si sono rimpallati critiche e ultimatum. Il leader M5s nega di avere intenzione di far cadere il governo, come riportato da alcuni giornali, ma avverte: "Non possiamo pensare di firmare ...

Guido Alpa boccia l'allievo Conte sulla riforma della Prescrizione. Perché non è d'accordo : sulla riforma della prescrizione nei processi penali, che sta causando forti attriti tra Pd e Movimento 5 stelle, si è espresso il giurista e accademico Guido Alpa, maestro di Giuseppe Conte, con il quale condivideva uno studio legale (un rapporto che ha dato adito a numerosi sospetti, per different

Prescrizione - Conte : "È giusto che entri in vigore la nuova norma" : La Prescrizione è uno dei temi che sta creando tensioni nel nuovo esecutivo di Giuseppe Conte, come del resto aveva fatto ancora durante i 14 mesi del governo gialloverde, con la Lega di Matteo Salvini impegnata fino all'ultimo per far slittare il più possibile l'entrata in vigore della nuova norma sulla Prescrizione, che senza alcun intervento diventerà effettiva dal 1° gennaio 2020.Mancano poche settimane e il Partito Democratico sembra ...

Prescrizione : «No al rinvio» - Conte si schiera con M5S. Il Pd in affanno : forzatura : Margini sempre più stretti nella maggioranza per trovare un accordo sulla riforma della Prescrizione che entrerà in vigore il 1 gennaio. Soprattutto dopo l'alt del premier Conte...

Prescrizione - Conte si schiera con i grillini. L’ira del Pd : “Così non va - ora basta” : I dem vogliono rinviare di sei mesi l’abolizione per varare la legge sui tempi certi dei processi penali

Conte : giusto che riforma della Prescrizione sia in vigore a gennaio : La norma sulla prescrizione per me e' giusto che ci sia. Lo ha detto il Premier Giuseppe Conti a margine dell'evento ACI a Roma

Prescrizione - Conte si “schiera” con Di Maio. Tensioni M5s-Pd : Il nodo Prescrizione continua a dividere la maggioranza. M5S e Pd restano, al momento, su posizioni distinte e distanti. E oggi anche il premier Giuseppe Conte è tornato sulla vicenda. Dando sponda, almeno sulla questione dei tempi, ai 5 Stelle: "E' giusto che la riforma della Prescrizione entri in vigore da gennaio". Il premier, tuttavia, nell'ormai nosto stile democristiano, non 'trascura' i dem ricordando che c'è la necessità "di garantire un ...

Conte con M5S : sì a riforma Prescrizione : 18.15 "La norma sulla prescrizione è giusto che ci sia" anche perché gli effetti verrebbero a prodursi "negli anni a venire", quindi bene l'entrata in vigore a gennaio. Così il premier Conte. Insiste il ministro della Giustizia Bonafede: è una "conquista di civiltà il fatto che se si arriva alla sentenza di primo grado, dopo non è più possibile che il processo cada nel nulla". Frena, invece, l'ex Guardasigilli Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Giuseppe Conte : "Giusto che la Prescrizione entri in vigore". Ma il dem Orlando frena : "Mancano soluzioni adeguate" : “La norma sulla prescrizione è giusto che ci sia” anche perché gli effetti verrebbero a prodursi “negli anni a venire”. Così il premier Giuseppe Conte che aggiunge: “Questo non significa che non c’è necessità di assicurare un sistema di garanzie adeguato per assicurare il vincolo costituzionale della durata ragionevole dei processi . Sono convinto - ha aggiunto- che con ...

Prescrizione - Conte : “Governo a rischio? No pericoli con riforma - ma certo che troveremo accordo di maggioranza” : Con il nodo Prescrizione ancora irrisolto e gli appelli del forzista Enrico Costa affinché Pd e i renziani di Italia Viva votino il suo disegno di legge per bloccare e cancellare l’entrata in vigore della riforma Bonafede sulla Prescrizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad allontanare le ombre sul futuro del governo, che traballa sul capitolo giustizia: “Rischi per la tenuta ...

Prescrizione - Conte chiude al Pd : “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio : “Con Berlusconi dem volevano stop al rinvio a giudizio” : Giuseppe Conte chiude alle richieste del Pd. Luigi Di Maio tira per la giacchetta l’alleato dem. Nel giorno in cui il Berlusconiano Enrico Costa lancia l’ennesimo appello a renziani e dem, per votare la sua legge che cancella la riforma sulla Prescrizione, il premier e il capo politico del M5s chiamano in causa l’alleato di governo. È il primo intervento pubblico di Conte sul tema: il premier, infatti, ha osservato in silenzio ...