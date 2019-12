huffingtonpost

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Unadi Treviglio, Carla Giuliani, morta nei giorni scorsi a 88 anni, hato tutto il suo intero patrimonio aldi Treviglio (Bergamo), con il vincolo che vengano costruiti sui terreni di sua proprietà alloggi per ciechi e. La stima del patrimonio, tra terreni e conti correnti, ammonta a oltre 6di euro, come scrive oggi ’L’Eco di Bergamo.La donna, unica erede e senza figli della Drogheria Giuliani, grossista operativo a Treviglio dagli anni Trenta agli anni ’70, ha ancheto 50 mila euro alla locale parrocchia. L’anziana viveva da sola nella casa che ora diventerà uno dei palazzi destinati a ciechi e“di indubbia moralità”, come precisa nel testamento, aperto ieri.

HuffPostItalia : Pensionata 88enne muore e lascia 6 milioni al comune da destinare a case per invalidi - AnnaMariaPes1 : RT @HuffPostItalia: Pensionata 88enne muore e lascia 6 milioni al comune da destinare a case per invalidi - diegocurcio1 : RT @HuffPostItalia: Pensionata 88enne muore e lascia 6 milioni al comune da destinare a case per invalidi -