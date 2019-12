Nek a Le Iene | lo scherzo ai fan | “Ci è crollato un mito”

Le Iene - lo scherzo di Nek ai suoi fan. Il cantante è maleducato e “provolone” - loro sbottano : “È proprio un cafone - ci è crollato un mito” : Reduce dal successo del tour europeo, Nek si prepara per tornare in tour in Italia dal 6 dicembre da Brescia per poi concludere il 23 gennaio a Bari. Nel frattempo il cantautore ha trovato il tempo per giocare un brutto scherzo ad alcuni suoi fan con la complicità de “Le Iene”. L’artista, infatti, aveva lanciato sui social un contest per premiare 4 suoi fedelissimi, che avrebbero potuto trascorrere una giornata intera con lui. Ma c’è ...