Migranti | la solidarietà automatica per ora è una promessa | “Con Salvini effettivamente

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’accordo politico sui ricollocamenti automatici deirecuperati lungo la rotta del Mediterraneo Centrale c’è, i risultati sul piano pratico si vedono solo in parte. Il sistema proposto dopo il summit sull’immigrazione di La Valletta (settembre 2019) da Malta, Italia, Francia, Germania e Finlandia (con quest’ultima che si è già sfilata) prevede che ci sia una redistribuzionedeitra Paesi dell’Unione europea una volta che una nave operata dalle Ong ottiene da un centro di coordinamento per le operazioni di salvataggio quello che si definisce un “porto sicuro” (Pos). La situazione riguarda nella stragrande maggioranza le imbarcazioni delle organizzazioni non governative in quanto le navi militari e della Guardia costiera dovrebbero ottenere l’assegnazione di un porto nel proprio Paese in automatico (eccezion fatta per il ...

