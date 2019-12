Maestra aggredita | la solidarietà e l’appello di Mastella

Benevento - Maestra aggredita con calci e pugni dalla madre di un’alunna : È finita in ospedale dopo essere stata aggredita a calci e pugni dalla madre di una sua alunna. L’episodio è accaduto all’interno dell’istituto scolastico “San Filippo Neri” di Benevento, dove ad avere la peggio è stata una maestra della scuola elementare. Non si conoscono ancora i motivi del gesto violento, anche se dalle prime testimonianze il diverbio sarebbe nato per futili motivi. La donna si era recata al “ San Filippo Neri” per prelevare ...

Maestra aggredita : le parole della dirigente - convocata assemblea pubblica : Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La notizia non poteva passare sottotraccia. L’aggressione di una Maestra del plesso San Filippo da parte della mamma di una alunna ha fatto velocemente il giro dell’etere, venendo ripresa anche dalle testate nazionali. Davanti a un simile accaduto non poteva certo tacere la dirigente scolastica Marina Mupo, la quale ha affidato il proprio pensiero a una lettera indirizzata al personale ...

Benevento - Maestra aggredita da madre di una alunna : finisce in ospedale : Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Farà sicuramente discutere un caso di cronaca accaduto nel pomeriggio di ieri a Benevento. Durante l’orario di scuola una mamma di una alunna della San Filippo Neri, in via Port’Arsa, per cause ancora in corso d’accertamento, ha aggredito la maestra, provocandole delle contusioni e dei traumi facciali. La donna, dopo l’aggressione, a quanto si apprende, avrebbe anche minacciato l’insegnante per ...

Treviso - sgrida l’alunno di 10 anni che le si scaglia contro : Maestra aggredita in classe : I fatti in una scuola primaria di Oderzo. La donna, sotto shock è stata soccorsa dall’allenatore della squadra di Oderzo di serie A2 maschile, Milivoje ‘Micio’ Brakocevic e dal Suem: “Sono arrivato a temere che potesse perdere la vita per un infarto o per una crisi respiratoria. È stato terribile” ha detto l'uomo.Continua a leggere