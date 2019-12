L’allarme di Unicef | 59 milioni di bambini a rischio

notizie

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) L’, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, lancia l’allarme per i 59diche necessitano di aiuti salvavita in 64 Paesi del mondo. Per far fronte all’emergenza, sono necessari 4,2 miliardi di dollari per il 2020. È il più grande appello ai donatori mai fatto, superiore di 3,5 volte rispetto ai fondi richiesti nel 2010. A inizio anno, l’aveva già lanciato un allarme per la strage di minori in atto in Siria. Dal marzo 2011, momento di inizio del conflitto, fino al marzo 2019 ne sono stati uccisi oltre mille.lancia l’allarme “Oggi il numero diche hanno bisogno di assistenza, da quando ne teniamo traccia, è il più grande di sempre: 1 bambino su 4 vive in Paesi colpiti da conflitto o disastro”, ha dichiarato Henrietta Fore, direttore generale. A necessitare di protezione e ...

