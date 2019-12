La procura di Agrigento indaga sulle spese pazze di Mifsud

Russiagate - la procura di Agrigento indaga su Mifsud : esposto su “spese pazze” del professore : Centomila euro, forse addirittura duecentomila. Sono le “spese pazze” del professor Joseph Mifsud, elemento chiave della controinchiesta voluta da Donald Trump sul Russiagate di cui si sono perse le tracce dalla fine di ottobre del 2017. Adesso il nome del misterioso professore è finito sul tavolo della procura di Agrigento. A raccontarlo è l’Adnkronos, spiegando come ai pm siciliani – che indagano Mifsud per truffa e ...

Russiagate : procura Agrigento indaga su Mifsud - Gdf sequestra carte all'Università/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Dopo l'arrivo di Di Maida le cose cambiano al Consorzio. "Abbiamo trovato quel buco enorme dice - e quindi ci siamo dovuti rimboccare le maniche. Noi per primi, del Cda, abbiamo rinunciato alle nostre indennità, cercando di rimettere i conti in sesto, almeno un po'". Mifsud aveva anche

Russiagate : procura Agrigento indaga su Mifsud - Gdf sequestra carte all'Università/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - "Noi abbiamo pensato che fossero stati avviati dei contatti o delle partnership con le università di quei paesi, ma non è avvenuto niente di tutto ciò. E' davvero incredibile", dice Di Maida. Poi c'è il mistero dei Blackberry. Cinque cellulari acquistati sempre con i soldi dell'Univers

Russiagate : procura Agrigento indaga su Mifsud - Gdf sequestra carte all'Università/Adnkronos (2) : (Adnkronos) - Sicuramente, nel maggio del 2018 Mifsud ha trascorso tre giorni nello studio di Zurigo del suo avvocato, Stephan Roh, durante i quali ha rilasciato una lunga deposizione. L'audio è stato consegnato da Roh al Procuratore Usa John Durham, che sta indagando sulla genesi del Russiagate. In

Russiagate - procura Agrigento indaga su Mifsud : Agrigento, 4 dic. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - Ripetuti viaggi in Russia. E poi Malta, Usa, Inghilterra, e anche Libia, Libano e Bulgaria, quasi sempre accompagnato "da sconosciute giovani donne dell'Est", ma anche telefoni Blackberry, almeno cinque, comprati e poi spariti nel nul

Caso Open Arms - Salvini indagato dalla procura di Agrigento : Matteo Salvini è finito nuovamente nel registro degli indagati. Questa volta la sua condotta è stata presa in esame per quanto riguarda il Caso della nave Open Arms, rimasta per 20 giorni al largo di Lampedusa e sbarcata solo dopo l'intervento del Procuratore di Agrigento, che ordinò il sequestro della nave. Salvini risulta indagato per l’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio.Era il 20 di agosto quando terminò la ...

La procura di Agrigento ha iscritto Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms di agosto : La procura di Agrigento ha iscritto l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini nel registro degli indagati per il caso della nave Open Arms dello scorso agosto, con l’accusa di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio, come era stato nel caso Diciotti. L’indagine

Nel carcere di Agrigento si denunciano violenze sui detenuti : la procura apre un'inchiesta : Sofia Dinolfo Le testimonianze emergono da un documento redatto da una delegazione del partito Radicale che ha eseguito una visita nella struttura a fine estate Piovono polemiche sul carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Da un’ispezione condotta a fine estate da una delegazione del partito Radicale e dall’Osservatorio carceri delle camere penali emergerebbe una situazione drammatica su più fronti. Non solo problemi di carattere ...

Migranti : naufragio Lampedusa - procura Agrigento apre inchiesta (2) : (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto l’inchiesta per naufragio, al momento contro ignoti. Il Procuratore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, ha inviato Lampedusa un sostituto che seguirà da vicino l’evolversi della situazione. Al momento sono due i corpi ritrovati e altri due individuati. Ma si temono numerose vittime. L'articolo Migranti: naufragio Lampedusa, Procura Agrigento apre inchiesta (2) ...

Migranti : naufragio Lampedusa - procura Agrigento apre inchiesta : Palermo, 7 ott. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aprirà un fascicolo sul naufragio avvenuto nella notte davanti alle coste dell'isola.Al momento sono due i morti ma ci sono diversi dispersi. I magistrati aspettano l'invio di una informativa della Polizia giudiziar