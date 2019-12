Investito da un’auto mentre attraversava la strada | ferito 25enne

anteprima24

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSicignano degli Alburni. È stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Maria Santissima Addolorata” di Eboli, un ragazzo di 25 anni, rimastodopo essere statodastava attraversando la. L’incidente è avvenuto in località Scorzo, lungo lastatale 19 negli Alburni, che attraversa e collega la città di Sicignano degli Alburni con i comuni di Serre, Controne e Postiglione. Erano da poco passate le 19 di stasera quando ildi Sicignano degli Alburni che era intendo ad attraversare a piedi la, per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, è statoda una macchina nei pressi del distributore di benzina. A causa dell’impatto contro il veicolo, il giovane ha fatto un balzo di alcuni metri prima di finire al suolo. Sotto shock, l’automobilista che insieme ad alcuni ...

