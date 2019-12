ilnapolista

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Antonio, lui si che mi capisce. Mica come “quello di prima, chead una sola punta”. Il riassunto delMartinez attuale, che fa 13 gol in 19 presenze, e che al fianco di Lukaku fa la prima punta alla Aguero, è tutto qua. L’allenatore, ildella sua ri-nascita interista è tutto qua. Lo dice candidamente in un’intervista concessa a Sky Sport: “L’anno scorso giocavo in una squadra con un allenatore checon una sola punta in attacco, sapevo che davanti a me c’era il capitano,, il giocatore più importante per l’Inter, e ovviamente per me era molto complicato giocare. Mi sono sempre allenato al massimo però sapevo che era così. Ho avuto la possibilità di giocare qualche minuto ma non come giocherei adesso”. Adesso è un’altra storia, perché dopo aver fatto “una grande Copa America” ...

SkySport : ?? #Lukaku per #Lautaro: spettacolo #Inter ???? L'argentino svela il segreto della coppia-gol ?… - napolista : Il segreto di #Lautaro è #Conte : 'Spalletti giocava con #Icardi e basta, con lui invece...' - ilNapolista - Mediagol : VIDEO #Inter, Marotta e la coppia dei sogni: 'Lukaku e Lautaro Martinez? Svelo il loro segreto...' -