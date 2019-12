Conte tra i due fuochi

5G - Conte incontra Trump : “Sicurezza dell’Italia è garantita”. Palazzo Chigi : “Presidente Usa attento a nostra normativa” : “Ho chiarito a Trump che applicheremo la nostra legislazione, che è tra le più avanzate” e questo “garantirà la protezione” da qualunque rischio. Giuseppe Conte interviene dal vertice della Nato a Londra dopo l’incontro bilaterale col presidente americano, in cui i due leader hanno discusso di 5G. Una tecnologia al centro dell’editoriale del segretario di Stato Mike Pompeo pubblicato su Politico il 3 dicembre, che ...

Mes - Eurogruppo gela Italia : “Nessun motivo per cambiarlo”. Salvini attacca : “Da Conte altra bugia” : Secondo il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, non c'è la necessità di cambiare l'accordo sul Mes: "Non ci sono ragioni per cambiare il testo, non vedo margine". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, torna all'attacco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Da Bruxelles continuano a dire pacchetto chiuso e Conte dice invece che è aperto, ennesima bugia di Conte".Continua a leggere

Conte smentisce Trump su 5G e Huawei : «Non abbiamo trattato il tema» : Incomprensione, o forse qualcosa di più, fra il premier italiano Giuseppe Conte e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Al vertice Nato di Watford Trump ha rilanciato l’allarme su Huawei e 5G definendolo «un pericolo per la sicurezza» e affermando che vari Paesi, tra cui l’Italia, non andranno avanti. «Ho parlato all’Italia e sembra che non procederanno con questo. Ho parlato con altri Paesi, non procederanno. Tutti ...

Inter - Messaggero : Conte sarebbe stato furioso con Dzeko dopo il mancato trasferimento : Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate è stato sicuramente quello che vedeva Edin Dzeko in orbita Inter. Il centravanti bosniaco era stato individuato dal tecnico nerazzurro Antonio Conte per rinforzare il reparto avanzato, affiancandolo a Romelu Lukaku. La trattativa è andata avanti per settimane e sembrava pronta ad andare in porto a fine giugno. A luglio poi c'è stato uno stallo visto che i giallorossi non riuscivano a trovare un ...

Inter - fattore CL (non Champions League ma Conte-Lautaro) ma la strada è piena di insidie : i 3 aspetti che preoccupano il tecnico nerazzurro : Cresce l’attesa per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, turno in grado di portare importanti indicazioni per il proseguo della stagione, in particolar modo due partite pronte a regalare spettacolo, si tratta di Inter-Roma e Lazio-Juventus. I nerazzurri sono reduci dal successo casalingo contro la Spal, i bianconeri dal clamoroso pareggio in casa contro il Sassuolo, pareggio che ha permesso alla squadra di Antonio ...

Il Mes è da riscrivere. Il Movimento chiede agli alleati di correggere il testo per evitare in futuro di finire sotto ricatto. Intanto è disgelo tra Conte e Di Maio : Tutto dipende da cosa deciderà l’Eurogruppo. Il destino del Mes (Meccanismo europeo di stabilità o fondo Salva-Stati) e quello del governo sono nelle mani dei ministri finanziari dell’area euro. E in quelle del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Quello che stabilirà l’Eurogruppo – e che verrà sottoposto al Consiglio europeo del 12 e del 13 dicembre – determinerà anche le decisioni del Parlamento chiamato entro l’11 dicembre a ...

Al via il vertice NATO - Trump attacca Macron. E incontra Conte… : Londra, tensione alla NATO. Donald Trump attacca Macron (“In Francia le cose non stanno andando bene “) e incontra Giuseppe Conte. Trump bastona la Francia di Macron e incontra Giuseppe Conte. È unn vertice NATO male quello tra i grandi alleati. ad infiammare il grande incontro ci ha pensato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump che ha attaccato con poca diplomazia il presidente della Francia Emmanuel Macron. NATO, ...

Salva-Stati - Travaglio : “Conte ha provato che Salvini e Lega sapevano” : Marco Travaglio è intervenuto sul fondo Salva-Stati durante la trasmissione Otto e Mezzo su La7 sostenendo il premier Giuseppe Conte. Infatti, il direttore de Il Fatto Quotidiano ritiene che “il leader politico più popolare del Paese (Matteo Salvini ndr.) è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano”. Ma “di questo – prosegue Travaglio – non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una ...

Mes - Salvini : “Il premier Conte nemico degli italiani. La nostra posizione è la stessa del M5s” : Mes, l’appello di Salvini al M5s: “Io condivido le vostre richieste. Non rendetevi conto di questa menzogna che ricadrà sui risparmi degli italiani”. ROMA – Mes, l’appello di Salvini al M5s. Il leader della Lega prova a creare ancora più tensione in casa pentastellati: “Ho sentito – ha ribadito in Senato il capo politico del Carroccio – che chiedete modifiche al Salva-Stati, avete riserve anche ...

Fondo salva-Stati - Di Maio a Dimartedì : “Salvini? L’ho visto delirare contro Conte - ma è lui che andrebbe incriminato per alto tradimento” : “Salvini? In questi giorni l’ho visto delirare, dicendo a Conte che lo avrebbe incriminato per alto tradimento perché avrebbe firmato di notte un trattato. Seguendo la sua teoria, era Salvini che doveva essere incriminato per alto tradimento, perché se l’è sognata questa storia della firma. Non è mai stato firmato questo trattato del Mes”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7), risponde ...

Fondo salva-Stati - Travaglio su La7 : “Conte ha provato 26 volte che Salvini e Lega sapevano. Forse guardavano i porno sugli iPad” : “Salvini? Il leader politico più popolare del Paese è stato smentito 26 volte dal presidente del Consiglio Conte, carte alla mano. Di questo non ho visto traccia nei giornali. Ma sarà una notizia che Salvini non sa letteralmente quello che dice?”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, nel corso di “Otto e mezzo”, su La7. E aggiunge: “Conte ha sciorinato fior di documenti, citazioni, dati e date, dimostrando 26 ...

Di Maio tiene il punto sul Mes : «Non firmo un pacco. Salvini su Conte? Delira - è lui da incriminare per alto tradimento» : Luigi Di Maio, ospite del programma tv di La7 “DiMartedì”, ha attaccato senza mezzi termini l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, ex alleato di governo del M5s: «In questi giorni ho visto Salvini Delirare. Semmai per alto tradimento va incriminato lui perché se l’è sognata la storia della firma. Non è mai stato firmato questo trattato del Mes. Quando Conte ha detto che tutti i ministri sapevano, è vero. Tutti ...

Conte : nessuna contrapposizione con Di Maio : Conte:"Oggi ho letto i giornali, c'e' una ricostruzione che mi ha molto sorpreso. Qualcuno ha sintetizzato che io ieri parlassi a nuora per suocera