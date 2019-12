Ciacciarelli | su linea ferroviaria Roma-Cassino ennesimi disagi

romadailynews

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– “stamane sulla tratta, a causa di un guasto registrato tra Ceprano e Ceccano che ha provocato ritardi fino a sessanta minuti sulla tabella di marcia”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio Pasquale. “Le odissee- spiega- a cui sono sottoposti i pendolari della provincia di Frosinone che, per motivi di lavoro o di studio si recano quotidianamente nella Capitale sono inaccettabili, in quanto compromettono inevitabilmente il regolare svolgimento delle attivita’ quotidiane di lavoratori e studenti ed evidenziano, ancora una volta, l’isolamento dal punto di vista infrastrutturale in cui e’ relegata la provincia di Frosinone, nonostante versi in una posizione geografica strategica, data la vicinanza alla Capitale, la prossimita’ alle Regione Campania, Molise ed ...