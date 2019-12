Alphabet Google | lasciano i fondatori Page e Brin | comanda Sundar Pichai

Google - Page e Brin lasciano Alphabet : 00.22 Larry Page e Sergei Brin , storici cofondatori di Google , si dimettono dalla casa madre Alphabet , di cui erano rispettivamente amministratore delegato e presidente. Sundar Pichai, che ha guidato Google per oltre quattro anni, manterrà il suo ruolo e diventerà anche ad di Alphabet , mentre la carica di presidente non verrà coperta. Lo riportano gli organi di informazioni americano. Page e Brin hanno promesso di restare attivamente coinvolti ...

Alphabet - la società che controlla Google - acquisterà il produttore di smartwatch Fitbit per 2 - 1 miliardi di dollari : L’azienda produttrice di smartwatch Fitbit, specializzata soprattutto in dispositivi che rilevano l’attività fisica, verrà acquistata da Alphabet, la società che controlla Google, per 2,1 miliardi di dollari (circa 1,8 miliardi di euro). La notizia dell’offerta di Alphabet era già circolata