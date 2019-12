Repubblica | Mertens contro Insigne | non ha gradito l’esclusione col Bologna

ilnapolista

(Di martedì 3 dicembre 2019) Se il rapporto tra la squadra e l’allenatore non è sereno, non lo è certo neanche quello tra i calciatori stessi. È evidente che alla squadra manchi un leader, un calciatore che riesca a parlare con i compagni e soprattutto a farsi ascoltare. Da quando sono andati via Reina, Albiol, Hamsik e Maggio, non si riesce a trovare un equilibrio interno. La fascia al braccio dinon gli conferisce automaticamente autorevolezza nei confronti dei compagni, anzi proprio in questo periodo è lui ad essere fortemente contestato. La sua assenza ad Anfield, come scrive, non è passata inosservata. Non tanto per il problema fisico, ma per il fatto che, da capitano, non ha sentito la necessità di essere vicino alla squadra in ogni caso, anche restando in tribuna. Il buon esempio va certificato con i fatti e non solo con le parole, quindi la presa di posizione diha generato ...

