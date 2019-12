Prescrizione | la maggioranza rischia | scontro Bonafede-Pd I dem | pronti a nostra proposta

Prescrizione - Bordo (Pd) : “Riforma senza senso. Senza accordo nella maggioranza - ci sentiremo liberi di fare nostra proposta” : Il Pd ha votato contro la richiesta d’urgenza per la proposta di legge del deputato di Forza Italia, Enrico Costa, che mirava ad annullare l’entrata in vigore della riforma della Prescrizione. Ma Michele Bordo, vicecapogruppo del Pd alla Camera, evidenzia le distanze sul tema giustizia con il M5s. “Riteniamo la riforma Bonafede Senza senso e incostituzionale, noi abbiamo proposto un ventaglio di proposte ai 5 stelle e riteniamo utile rinviare ...

I renziani si smarcano dalla maggioranza sulla Prescrizione : "Non partecipiamo al voto" : I renziani si smarcano dalla maggioranza sulla prescrizione e in particolare sulla richiesta di esame d’urgenza della proposta di legge Costa che blocca l’entrata in vigore della riforma dal 1° gennaio prossimo. Come ha annunciato in aula alla Camera Lucia Annibali, Italia Viva non ha partecipato al voto. L’Aula della Camera ha respinto con 269 voti contrari la richiesta avanzata da Forza Italia di procedere con ...

Prescrizione - la maggioranza continua a litigare. Pd-Iv sulle barricate : Prima una riunione di gruppo alla Camera, poi giovedi' un incontro tra gli 'sherpa' per tentare l'ultima mediazione con Bonafede. Il Pd non arretra sulla richiesta di far partire la riforma della Prescrizione contestualmente a delle norme che garantiscano tempi certi sui processi. Pd e Italia viva domani dovrebbero votare no nell'Aula di Montecitorio alla richiesta d'urgenza del ddl Costa che punta a imporre uno stop alla riforma, ma - questo il ...

Prescrizione - Conte : “Governo a rischio? No pericoli con riforma - ma certo che troveremo accordo di maggioranza” : Con il nodo Prescrizione ancora irrisolto e gli appelli del forzista Enrico Costa affinché Pd e i renziani di Italia Viva votino il suo disegno di legge per bloccare e cancellare l’entrata in vigore della riforma Bonafede sulla Prescrizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad allontanare le ombre sul futuro del governo, che traballa sul capitolo giustizia: “Rischi per la tenuta ...