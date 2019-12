anteprima24

(Di martedì 3 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPer il momento soltanto operazioni in uscita per il, per quanto riguarda la finestra di mercato autunnale, visto che nella giornata di oggi il club caudino ha accontentato la richiesta di tre dei suoi tesserati. Si tratta del bomber Alessio Fusco, del portiere Antonio Viscione e del centrocampista Walter Ferretta. Nonostante ilnon occupi una posizione di classifica non proprio brillante del girone C del campionato di Promozione, la dirigenza, in comune accordo con il tecnico Antonio Lombardo, ha deciso di lasciar partire i suddetti atleti, anche perché dal punto di vista numerico ilnon ha che di lamentarsi. In ogni caso se nei prossimi giorni dovessero verificarsi delle situazioni convenienti per rinforzare maggiormente la rosa con qualche over di sicuro il sodalizio sannita non si tirerà indietro. Per adesso solo di ...

anteprima24 : ** #Montesarchio, un trio ai saluti: in due vanno in prima al Tufara Valle ** -