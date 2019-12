Microsoft To Do per iOS | introdotte le notifiche per le liste condivise

surface-phone

(Di martedì 3 dicembre 2019) Breve comunicato per informarvi cheTo Do si è aggiornato per iOS e iPadOS introducendo leper lee altre novità. Novità in questa versione: se condividi una lista, riceverai una notifica se un’altra persona aggiunge o completa un’attività. Al momento questa feature è disponibile solo per iaccount personali, ma più avanti arriverà anche per gli account di lavoro e scolastici. Migliorata l’importazione da Wunderlist: adesso è possibile importare leda Wunderlist. Una volta importata una lista su To Do si riceverà un avviso per condividerla nuovamente. Fix di bug e miglioramenti generali. Download La nuova versione diTo Do per iPhone e iPad è numerata 2.6 ed è disponibile al download presso l’App Store. Cosa ne pensate di questo update? Fatecelo sapere nei ...

