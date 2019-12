La cogenitorialità ci insegna ad essere genitori migliori | e i nostri figli ci

dilei

(Di martedì 3 dicembre 2019) Quello deiè il lavoro più difficile che possa esistere. Nessuno nasce padre o madre, lo si diventa nel momento in cui, dopo una lunga attesa, si strige tra le proprie braccia quel fagottino. Da lì in poi tutto il nostro mondo cambierà e sarà dedicato a lui, così piccolo e bisognoso di cure e attenzioni. Cambia la vita, in maniera meravigliosa ma allo stesso tempo drastica, cambiano le abitudini, le priorità, cambia anche la relazione e la coppia. Da due si diventa tre, da coppia si diventa famiglia. Quando nasce un bambino, entrambi isi impegnano per garantire al piccolo il sano sviluppo fisico e psicologico. È ciò che si intende per, un termine sempre più utilizzato che descrive appunto la collaborazione dei, anche se non convivono o non sono uniti in matrimonio, per favorire la crescita dei. Soltanto lavorando insieme e dividendosi ...