Huawei alla grande e aggiorna Watch GT | HONOR Band 5 e Band 4 | ecco novità e dimensioni

1 milione di clienti con EMUI 10 : tutti gli smartphone Huawei e Honor coinvolti dalla Cina : Il traguardo è già importante: EMUI 10 ha raggiuntto, nella sua versione stabile e definitiva, già 1 milione di clienti possessori di smartphone Huawei e Honor. Non si tratta di un numero a caso ma piuttosto di un dato ben preciso diramato dal brand cinese: quest'ultimo ci tiene particolarmente a sottolineare il gran supporto software garantito alle sue creature hardware. A comunicare il primo obiettivo raggiunto è stato Wang Chenglu, ...

Parte dalla Cina la beta ad utilizzo interno della EMUI 10 basata su Android 10 per il Huawei Nova 4 - HONOR 10/V10 e 8X : Huawei annuncia il rilascio della beta ad utilizzo interno della EMUI 10 basata su Android 10 per l'HONOR 8x, HONOR 10, HONOR V10 e Nova 4 L'articolo Parte dalla Cina la beta ad utilizzo interno della EMUI 10 basata su Android 10 per il Huawei Nova 4, HONOR 10/V10 e 8X proviene da TuttoAndroid.

Huawei rassicura gli utenti in vista di una nuova proroga alla sospensione del ban USA : Mentre il governo USA sembra pronto a concedere una ulteriore proroga alla sospensione del ban, Huawei rassicura i propri utenti in merito agli aggiornamenti. L'articolo Huawei rassicura gli utenti in vista di una nuova proroga alla sospensione del ban USA proviene da TuttoAndroid.

Grave falla per la sicurezza di smartphone Android : elenco Huawei - Samsung Galaxy ed LG colpiti : Prende piede in queste ore uno studio che evidenzia una nuova falla per la sicurezza piuttosto Grave per quanto riguarda gli smartphone Huawei, Samsung Galaxy ed LG colpiti. Dopo aver trattato nella giornata di ieri un elenco di applicazioni che potrebbero darci non pochi problemi in termini di sicurezza, dunque, tocca dunque analizzare un'altra questione che non può essere in alcun modo sottovalutata. Importante dunque concentrarsi oggi 12 ...

Android 10 è in roll out per Huawei Mate 20 - HONOR 20 - V20 e Magic 2; si parte dalla Cina : parte dalla Cina l'aggiornamento ad Android 10 per la famiglia dei Huawei Mate 20, per HONOR 20 e 20 Pro, V20 e Magic 2 che ricevono rispettivamente la EMUI 10 stabile e la Magic UI 3.0 stabile. L'articolo Android 10 è in roll out per Huawei Mate 20, HONOR 20, V20 e Magic 2; si parte dalla Cina proviene da TuttoAndroid.

Si sente profumo di EMUI 10 stabile per Huawei P30 e P30 Pro : news dalla Cina questo lunedì : Una svolta cruciale quella che sta arrivando per Huawei P30 e P30 Pro, come si poteva facilmente prevedere nella seconda metà del mese di novembre. Dopo aver toccato con mano l'ennesima patch impostata su EMUI 9.1, stando alle informazioni che vi abbiamo riportato pochi giorni fa sulle nostre pagine, questo lunedì occorre prendere atto di una mossa ufficiale in Cina, con inevitabili effetti a breve termine anche per coloro che hanno acquistato ...

Via alle iscrizioni alla beta EMUI 10 per Huawei Mate 10 Pro : alcune dritte importanti : Sono giorni importanti quelli che stiamo vivendo per uno smartphone ancora molto diffuso in Italia, vale a dire il cosiddetto Huawei Mate 10 Pro. Dopo avervi parlato tempo fa, sulle nostre pagine, dell'ultima patch messa a disposizione del produttore coreano, tocca affacciarsi finalmente verso il mondo EMUI 10 con alcune notizie concrete trapelate oggi 8 novembre. Il programma beta, infatti, è ormai al via, al punto che gli utenti italiani ...

Huawei Watch GT 2 Scarica e installa nuovi quadranti : Come cambiare i quadranti Huawei Watch GT 2 - Scarica e installa nuovi quadranti sull'orologio Huawei Watch GT 2. Come si installano gli sfondi sullo smartWatch Huawei Watch GT 2

Avete un Huawei P20 o P20 Pro? Ecco come aderire alla EMUI 10 beta con Android 10 : Al via in Italia il programma di beta testing della EMUI 10 su Huawei P20 e P20 Pro. Siete pronti a provare il nuovo firmware basato su Android 10? L'articolo Avete un Huawei P20 o P20 Pro? Ecco come aderire alla EMUI 10 beta con Android 10 proviene da TuttoAndroid.

A giorni altri 11 Huawei con EMUI 10 in versione beta : lista dalla Cina il 7 novembre : Il programma relativo ad EMUI 10 per smartphone Huawei è scattato per diversi device, ma a quanto pare l'elenco nei prossimi giorni diventerà molto più corposo in Italia e nel resto d'Europa. Dopo avervi parlato in mattinata delle prime segnalazioni da parte di coloro che si ritrovano con un Huawei P20 Pro abilitato a scaricare la versione non definitiva dell'aggiornamento in questione, oggi 7 novembre diventa importante esaminare alcune ...

Il CEO di Huawei non teme il ban USA : “Possono anche tenerci in black list - andremo comunque alla grande” : La resilienza mostrata nel momento più buio della storia Huawei ha galvanizzato il fondatore e CEO Ren Zhengfei, intervistato dal Wall Street Journal L'articolo Il CEO di Huawei non teme il ban USA: “Possono anche tenerci in black list, andremo comunque alla grande” proviene da TuttoAndroid.

La EMUI 10 inizia ad essere rilasciata per i Huawei P30 e P30 Pro a partire dalla Cina : Huawei ha avviato il programma di beta test della EMUI 10 basata su Android 10 per i Huawei P30 e Huawei P30 Pro L'articolo La EMUI 10 inizia ad essere rilasciata per i Huawei P30 e P30 Pro a partire dalla Cina proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 e i servizi Google : disponibile un terzo metodo per l’installazione : Un nuovo metodo, che sembra decisamente meno rischioso rispetto ai precedenti, rende semplice l'installazione dei servizi Google su Huawei Mate 30 Pro. L'articolo Huawei Mate 30 e i servizi Google: disponibile un terzo metodo per l’installazione proviene da TuttoAndroid.

Huawei incrementa vendite e entrate alla faccia del ban USA : Huawei torna ad incrementare i propri guadagni nel terzo trimestre del 2019 dopo che il ban USA aveva rallentato la costante crescita dell’azienda cinese nei primi due trimestri. Nonostante il blocco imposto dal presidente Trump, i consumatori hanno dato fiducia all’azienda di Shenzen dopo un’iniziale preoccupazione data da false informazioni (Continua a leggere)L'articolo Huawei incrementa vendite e entrate alla faccia del ban ...