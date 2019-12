Bibbiano | torna libero il sindaco Carletti | la Cassazione revoca l’obbligo di dimora

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 dicembre 2019) Lahato l’obbligo dinei confronti di Andrea, ildi, indagato nell’inchiesta Angeli e Demoni sul presunto sistema di affidi illeciti di minori scoppiato in Val d’Enza, in provincia di Reggio Emilia, nel giugno scorso quando l’esponente del Partito democratico venne arrestato. A distanza di sei mesi ora èto. A quanto riporta l’Ansa, in attesa delle motivazioni, la Suprema corte ha deciso per lasentenziando che non sussistevano le condizioni per l’arresto e quindi per una misura cautelare. Il ricorso sottoposto ai giudici di piazza Cavour era stato presentato dagli avvocati difensori Giovanni Tarquini e Vittorio Manes, contro la decisione del Riesame dello scorso 20 settembre che avevato la misura cautelare degli arresti domiciliari per, ma aveva applicatodi...

