Auto elettriche e ibride | IVA agevolata al 4% per i disabili E l’RC Auto diventa

Clima - nuova tegola sulle Auto elettriche : il freddo compromette le batterie - ma ci sono problemi anche con il caldo : Secondo recenti studi, il freddo riduce notevolmente le performance delle auto elettriche, soprattutto per quanto riguarda la vita della batteria. Uno studio di AAA (American automobile Association) ha suggerito che le basse temperature possono ridurre il range delle batterie nella maggior parte delle auto elettriche di oltre il 40%. Lo studio ha evidenziato che le prestazioni possono essere persino peggiori quando sono in uso i riscaldamenti ...

Disabili - Iva al 4% anche sulle Auto elettriche : Era una delle norme più anacronistiche del nostro ordinamento. Parliamo dellIva agevolata (4%) per le auto acquistate dai Disabili. Che una legge del 1972 aveva previsto solo per le macchine a benzina e a gasolio di cilindrata non superiore, rispettivamente, a 2.000 e 2.800 centimetri cubici. Ovvio, nel 1972 le auto ibride e, soprattutto, elettriche non esistevano. Da molti anni, però, esistono e, come spesso accade, il legislatore non è mai ...

Auto elettriche - aumentano le infrastrutture. Ma le accise sono dietro l’angolo : Grandi manovre in Enel: entro il 2022, il colosso dell’energia ambisce ad ampliare la sua rete globale di colonnine di ricarica per Auto elettriche fino a 736 mila punti di rifornimento, pubblici e privati. Un piano di espansione enorme se si considera che l’obiettivo infrastrutturale per il 2019 è di 82 mila unità. Pertanto, Enel è disposta a mettere sul piatto 1,1 miliardi di investimenti: cifra destinata a ...

Bollo Auto elettriche e ibride 2020 : agevolazioni e sconti per regione : Bollo auto elettriche e ibride 2020: agevolazioni e sconti per regione Il Bollo auto continua a essere oggetto di ricerche sul web da parte degli utenti, soprattutto quando si parla di sconti e agevolazioni. Chi è intenzionato ad acquistare un’auto nuova, si sarà sicuramente interessato alle auto elettriche e ibride: in primis perché inquinano di meno, in secondo luogo perché avranno sicuramente saputo degli sconti e delle agevolazioni che ...

Auto elettriche - sarà a Berlino la prima gigafactory europea di Tesla. Musk : “Produrremo batterie - propulsori e macchine” : Elon Musk ha scelto a sorpresa Berlino per la prima gigafactory europea di Tesla, la quarta al mondo dopo quelle del Nevada, di New York e di Shanghai. La fabbrica di Auto elettriche e batterie potrebbe entrare in funzione già dal 2021. Il fondatore del gruppo ha detto di aver scelto la Germania perché lì “si costruiscono Auto fantastiche”. Il nuovo sito sarà costruito nei dintorni del nuovo aeroporto cittadino, non ancora ...

Come la Cina domina il mercato delle batterie per Auto elettriche : Si è mossa per tempo e con un mix di incentivi, minacce e investimenti è diventata il più grande produttore mondiale: ora Europa e Stati Uniti devono colmare la distanza

Toyota - Al via la joint venture con Byd per batterie e Auto elettriche : La Toyota ha siglato un accordo con la cinese Byd per costituire una joint venture attiva nella ricerca e nello sviluppo di auto elettriche e batterie. La nuova società avrà sede in Cina e sarà partecipata dalle due aziende automobilistiche con quote paritetiche del 50%. Gli obiettivi della joint venture. La joint venture avrà il compito di progettare e sviluppare veicoli a batteria su una piattaforma specifica e le relative componenti, ...

Auto elettriche - La Germania aumenta gli incentivi per l'acquisto : Mentre in Italia il governo prima apre un tavolo di crisi per affrontare la crisi del settore Automobilistico e poi vara nuove tasse definite da più parti vessatorie e dannose, in Germania politica e industria uniscono le forze per sostenere la transizione verso l'elettrico. Il primo risultato è arrivata ieri sera al termine di un incontro organizzato a Berlino dalla cancelleria: saranno aumentati gli incentivi ...

Auto elettriche completamente cariche in 10 minuti : la tecnologia c’è : Un team di ricerca della Penn Stste University ha messo a punto un sistema, realizzabile senza eccessiva difficoltà alche a livello industriale, per ricaricare le Auto elettriche in tempi brevissimi, senza per questo deteriorare le batterie

Manovra - tassa sull’Auto aziendale : quota imponibile al 60% ad esclusione di vetture elettriche : L'incremento delle tasse sulle auto aziendali non riguarderà le vetture ibride ed elettriche e la quota di imponbile passerà dal 30% al 60% del valore del veicolo. L'aumento al 100% inizialmente annunciato, e che aveva scatenato numerose polemiche, scatterà solo per le cosiddette auto superinquinanti.Continua a leggere

Auto elettriche : sviluppata nuova batteria - si ricarica in soli 10 minuti : Una nuova batteria al litio è stata sviluppata da un gruppo di ricercatori della Penn State University, in grado di ricaricare un’Auto elettrica in soli 10 minuti, a fronte dei 60 o 75 minuti del tradizionale metodo, che consentono di percorrere fino a 500 km. La performance può essere mantenuta per 2500 cicli di ricarica, oltre 800mila viaggi. “La ricarica rapida è la chiave per permettere una vasta diffusione delle Auto ...

Manovra - cambia norma su Auto aziendali : imponibile al 60% - escluse elettriche e ibride. Saltano i 100 milioni per indennità ministeri : L’ultima bozza della Manovra stravolge ancora la norma sulle auto aziendali in fringe benefit: le tasse continueranno ad applicarsi sul 30% del valore dei veicoli in uso ai dipendenti per quelli a trazione elettrica e ibrida e per tutti i veicoli concessi in uso promiscuo ad agenti e rappresentanti di commercio. Per gli altri veicoli la percentuale sale al 60% in caso di emissioni di biossido di carbonio fino a 160 grammi per chilometro: ...

Auto aziendali - il governo riduce la stangata : tasse al 60%. Salve elettriche e ibride : Dopo una giornata di polemiche politiche e proteste del settore Automotive la precisazione del Mef: imponibile base al 60%, si sale al 100%?solo per le vetture inquinanti, resta al 30%?per elettriche e ibride

Manovra - Gualtieri : “Da misura Auto aziendali non colpite elettriche e ibride” : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le auto elettriche e quelle ibride non saranno colpite, anzi saranno incentivate”.Così il ministro per l’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai in merito alla misura sulle auto aziendali. “Non ero uno dei più entusiasti per questa misura, ma la misura oggi è stata descritta in modo non corretto da come è nella realtà e potrà essere ulteriormente migliorata”. La ...