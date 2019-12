Vuoi cancellarti da Facebook? Dal 2020 potrai salvare tutte le foto in un clic

wired

(Di lunedì 2 dicembre 2019) () Presto sarà molto più semplice effettuare il backup die video daverso altri servizi come possono essere le piattaforme di cloud storage. Il primo test scatta in Irlanda con la semplice migrazione dei contenuti multimediali a Google. La prova dovrebbe poi vedere la diffusione globale entro la prima metà del. L’iniziativa è la prima fulgida applicazione di un accordo stretto tra i cinque grandi giganti del tech e del web occidentale come Apple,, Google, Microsoft e Twitter per allestire uno standard open-source per la portabilità dei dati noto come Data Transfer Project (DTP). Come spiegato sulla pagina ufficiale del programma, “Il progetto di trasferimento di dati utilizza le api esistenti dei servizi e i meccanismi di autorizzazione per accedere ai file. Quindi utilizza adattatori specifici del servizio per trasferire tali ...

