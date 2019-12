Podcast Chiamate il Coach! La fregatura del Multitasking | meno è meglio

vanityfair

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Immaginatevi un mostro mitologico che lavora, tiene in ordine la casa, bada ai figli, va in palestra, ha degli interessi culturali, è una compagna e un’amica attenta, e allo stesso tempo è anche una figlia premurosa. Questo mostro esiste, e in genere è una donna. E non per questioni biologiche, ma culturali. Pare infatti che la “virtù” (che in questa puntata delandiamo a smitizzare) deldipenda da alcune pratiche culturali antiche come la storia dell’uomo – come l’accudimento della casa, dei piccoli e degli anziani – che hanno plasmato nei secoli il cervello femminile in un determinato modo. Torniamo quindi al tema dell’abitudine: diventiamo quello che facciamo tutti i giorni. Ma se quello che facciamo tutti i giorni – uomini e donne – fosse troppo? Fare tanto non vuole dire fare bene, anzi. Nella 12esima puntata delil ...

crescio77 : @PatriotReign3 A proposito dei lanci nel vuoto di Brady mi sarei aspettato almeno un paio di chiamate di intentiona… - PuntoeVirgola16 : ??Podcast 'Chiamate il Coach'. Book Therapy: la #lettura???? come psicoterapia di @VanityFairIt #libri - Dylanizer : Invitando voi tutti a vedere, se non l'avete ancora fatto, lo speciale 'Muffami' di @radiodeejay a questo link:… -