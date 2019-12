Pallone d’Oro a Messi | ecco perché ha vinto la Pulce Sul podio Van Dijk e Cr7

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Lionelis the 2019 Ballon d'Or winner! #ballondor pic.twitter.com/H1jLRPfCxQ— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019 Halui, Leo. Come anticipato dall’ormai consueta e affidabilissima classifica unofficial spifferata con una settimana circa d’anticipo. Ladel Barcellona fa 6 e stacca Cristiano Ronaldo, terzo, e che neanche si presenta a Parigi per presenziare alla fase finale. Trionfa Leo davanti alla colonia Liverpool formata da Van Djik e Mané (quarto). I due grandi delusi che, secondo una buona parte di sportivi, avrebbe meritato il riconoscimento per quanto fatto non solo a livello individuale (miglior difensore al mondo il primo, attaccante spaccapartite il secondo), ma soprattutto di squadra (in primis la Champions League vinta con la leggendaria livrea di Anfield Road). Un criterio, il secondo, spesso decisivo in ...

pisto_gol : “CR7 non ci sarà, avrai un concorrente in meno per il Pallone d’Oro...” Van Dijk”Perché, Ronaldo era un rivale?” ?? - pisto_gol : Questo è il Pallone D’Oro 2019, questo è il Re ?? del Calcio. Complimenti Leo Messi?? - RealPiccinini : Un altro gol da fuoriclasse leggendario, il modo migliore per festeggiare il sesto Pallone d’oro. Leo Messi è sempr… -