Little Devil Inside | l' ispirato action adventure torna a mostrarsi in un video gameplay

eurogamer

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Neostream ha pubblicato un nuovodi quattro minuti per l'. Per chi non lo sapesse, si tratta di un gioco di ruolo d'azione finanziato su Kickstarter nel maggio 2015 che è ancora oggi in fase di sviluppo."Con la stagione delle festività alle nostre porte, abbiamo messo insieme una breve clip di gioco in uno degli ambienti più difficili", ha dichiarato lo sviluppatore in un aggiornamento. "Con un gear e abbigliamento protettivo minimi, il protagonista è andato alla deriva in una regione innevata sotto zero, dove grazie ai suoi sensi dovrà scavare, cercare cibo, trovare riparo e affrontare strane creature per rimanere in vita fino all'arrivo dell'aiuto."Leggi altro...

Eurogamer_it : Lo splendido Little Devil Inside è ancora vivo! #LittleDevilInside - Kaniani4 : RT @RyoAgawa: peropero-devil wanna peropero your little boy - KyuukaiVolpe : RT @mmzill2: Week 12 : Angel & Devil ?? Little Devil Mista ?? ?? Baby Angel Giorno ?? @jogioweeklyth #jogioweeklyth #?????? #MisGio https://… -