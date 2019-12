La SPD tedesca ha eletto i suoi nuovi leader

ilpost

(Di lunedì 2 dicembre 2019) A sorpresa ha vinto la coppia di candidati che chiede una svolta a sinistra e la fine della grande coalizione con la CDU di Angela Merkel

