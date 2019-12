Inghilterra | bambini travolti da un pirata fuori da scuola | morto un 12enne | cinque

open.online

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Un bambino di 12 anni èe altriragazzi fra i 13 e i 16 sono rimasti feriti oggida unabritannica a Debden, nell’Essex in, dopo essere stati investiti da una vettura il cui guidatore è poi fuggito. L’episodio è avvenuto alle 15,30, ma è stato riferito dalla Essex Police e ripreso dai media nazionali più tardi. Gli investigatori indagano per omicidio e stanno dando la caccia all’investitore. Non è ancora chiaro se si tratti di undella strada o si possano ipotizzare altri motivi. L’automobile coinvolta nell’investimento è una piccola Ford Ka color argento, ha reso noto la polizia. I ragazzi erano nelle vicinanze della Debden Park High School, nel comune di Loughton. Ilin ospedale stasera per la gravità delle ferite riportate. Le vite degli altri 5 feriti non sono viceversa considerate in ...

