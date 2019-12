Epidemia di morbillo nelle Isole Samoa | 48 bambini uccisi dal virus in pochi giorni

In Congo la più grande Epidemia al mondo di morbillo : 4000 morti : Che cos'è il morbillo?Come si trasmette?Quali sono i sintomiQuali sono le complicazioniQuale è la terapiaQuali sono i test da fare per la diagnosi?Serve il ricovero?Il vaccinoIl morbillo, malattia per cui esiste un vaccino, ha fatto più morti in Congo di Ebola, virus per cui non abbiamo una cura. Nella Repubblica Democratica del Congo, secondo i dati dell’Unicef, ci sono stati più di 4000 morti a causa del morbillo, 2143 quelli morti per Ebola, ...