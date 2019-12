romadailynews

(Di lunedì 2 dicembre 2019) Roma – Torna alla vittoria l’AS Roma femminile. Le giallorosse si impongono 2-0 sulal Tre Fontane e approfittano del doppio passo falso di Milan e Fiorentina per riaprire il discorso Champions. Le ragazze di Bavagnoli sono nuovamente al 4° posto solitario distanti 1 e 2 punti dal 3° e 2° posto. Di Andressa ei gol che hanno deciso l’incontro che ha chiuso l’ottavo turno di serie A. Il gol del vantaggio porta il nome di Andressa. Per la brasiliana primo gol con la maglia romanista Succede tutto nei primi 15 minuti: Al 10° Elisaviene platealmente stesa in area didopo una percussione palla al piede. Per l’arbitro non ci sono dubbi e assegna il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto si presenta la brasiliana Andressa, che resta lucida e col sinistro infila il gol del vantaggio non lasciando scampo a Cappelletti. Per la ...

romadailynews : Capitan Bartoli suona la riscossa: rigore procurato e gol nel 2-0 al Tavagnacco: Roma… -