Bologna | Dzemaili | «Ribaltare la partita a Napoli non è da tutti»

Napoli Bologna 0-0 LIVE : grande occasione per Dzemaili : Allo Stadio San Paolo, la 14ª giornata di Serie A 2019/20 tra Napoli e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio San Paolo, Napoli e Bologna si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Bologna MOVIOLA 3′ Prima azione del Bologna – Ci prova Sansone, che dopo aver circumnavigato la difesa partenopea, incrocia. Ospina ...

Napoli-Bologna - le probabili formazioni : tornano Mertens e Callejon - conferma per Dzemaili : Napoli-Bologna, le probabili formazioni – Dopo l’ottimo pareggio conquistato ad Anfield contro il Liverpool, il Napoli torna a pensare al campionato. L’obiettivo è quello di ritrovare una vittoria che manca da circa un mese. Per farlo Ancelotti si affiderà a Mertens e Callejon, dopo l’esclusione a San Siro contro il Milan. In attacco conferma per Lozano, mentre il recuperato Insigne potrebbe partire dalla panchina. ...

Bologna-Parma 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Kulusevski incontenibile - Dzemaili eroe di giornata [FOTO] : Bologna-Parma, le pagelle di CalcioWeb – Il Bologna riacciuffa il Parma nel finale. Il derby emiliano finisce 2-2 con i gol di Kulusevski (strepitosa prestazione quella del calciatore in prestito dall’Atalanta) Iacoponi, Palacio e Dzemaili. Tra i ducali bene anche Bruno Alves e Kucka, strepitoso il gol di Dzemaili all’ultimo respiro. In alto la FOTOGALLERY. Bologna-Parma, le pagelle di CalcioWeb BOLOGNA (4-3-3): ...

