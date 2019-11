Roma Metro C | disponibilità fondi per proseguimento fino a Piazza Venezia

Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale : Piano per la difesa dal rischio idrogeologico e la tutela ambientale dell’area metropolitana di Roma e dello Stato del Vaticano : Il rischio alluvioni, che riguarda territori urbanizzati per oltre mille ettari e dove vivono e lavorano circa 300 mila persone, la più elevata percentuale in un’area urbana europea. I fenomeni franosi, registrati in quasi 400 siti. E una media di 90 voragini l’anno. Sono solo alcuni dei clamorosi problemi di Roma Capitale e del suo hinterland che verranno presentati e discussi lunedì 2 dicembre nel corso del convegno organizzato dall’Autorità ...

Il Lupo nella Città Metropolitana di Roma : WWF e Museo Civico di Zoologia propongono una giornata dedicata : Il WWF Roma e Area Metropolitana, in collaborazione con il Museo Civico di Zoologia, propone un’intera giornata dedicata al Lupo appenninico, con due importanti momenti che si terranno sabato 30 novembre in Via Ulisse Aldrovandi, 18. Una mattinata con gli esperti del WWF Italia, della Regione Lazio e delle Aree Naturali Protette che animeranno una Tavola rotonda dedicata alla presenza del Lupo nel territorio della Città Metropolitana di Roma ...

Progetto mobilita’ per Castel Romano Designer Outlet : navetta non-stop dalla fermata metro “Eur Palasport Castel Romano” : 1 E 2 DICEMBRE TRASPORTO GRATUITO PER IL BLACK FRIDAY. RICERCA PROMETEIA: 213 MILIONI DI EURO ANNUI L’IMPATTO DEL CENTRO MCARTHURGLEN NEL SISTEMA ECONOMICO REGIONALE Un nuovo Progetto di mobilità a favore di cittadini romani e turisti. Viene presentato oggi a Castel Romano Designer Outlet il servizio di trasporto che il Centro McArthurGlen mette a disposizione dal 1° dicembre da e per la fermata della metro di Eur Palasport, che dalla stessa ...

Comune Roma : Metro C - bene ministra De Micheli su fondi Mit : Roma – “I fondi per sbloccare lo scavo della linea C della Metro sono un’ottima notizia per la citta’ tutta. Dopo anni di mancate decisioni da parte della Giunta Raggi e dell’ex ministro Toninelli, finalmente la ministra De Micheli ha dato una prima pronta risposta. Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione sulla mobilita’ Romana, soprattutto sulla strategica Metro C, con mozioni, interrogazioni e altre ...

Metro C Roma - Mit e Campidoglio danno l'ok ai fondi : arriverà fino a Piazza Venezia : Individuate le coperture finanziarie per il proseguimento della linea C della Metropolitana di Roma fino a Piazza Venezia. È quanto emerso dall’incontro tra il Ministro dei trasporti, Paola De Micheli, e la sindaca Virginia Raggi.Il ministro ha formalizzato la disponibilità a finanziare il prolungamento delle gallerie fino a Piazza Venezia, già oggetto di un progetto presentato da Roma Capitale. “Le ...

Fassina : per Ama stessa strategia del fallimento usata per Roma Metropolitane : Roma – “Anche su Ama, va avanti la strategia di induzione al fallimento delle partecipate del Comune di Roma. L’assessore Lemmetti con grande efficacia determina, attraverso l’ostruzione all’approvazione dei bilanci, il fallimento delle municipalizzate per poi arrivare alla loro liquidazione, come nel caso di RomaMetropolitane, o alla loro privatizzazione, come nel caso di Ama, per servizi ad elevato valore ...

Bordoni : primi disastri dopo liquidazione Roma Metropolitane : Roma – “I primi disastrosi effetti della messa in liquidazione di Roma Metropolitane cominciano a palesarsi con il blocco della metro C e il forte rischio che la stazione di Piazza Venezia non vedra’ mai la luce cosi’ come una delle due talpe che verra’ interrata e da li’ non si potra’ piu’ tornare indietro. Se sul progetto della linea C a piazza Venezia verra’ messa una pietra tombale non ci ...

Metro Spagna a Roma - riapre la fermata dopo la chiusura per fumo dai freni di un treno : È stata riaperta la fermata Spagna della Metro A e i treni hanno ripreso a fermarsi. Lo fa sapere Atac. La fermata della Metropolitana di Roma era stata evacuata e...

Metro Spagna a Roma chiusa - fumo dai freni di un treno : passeggeri evacuati : Scatta l'allarme antincendio nella Metro A Spagna di Roma e scatta il panico tra i passeggeri costretti a scendere dal treno. E' successo attorno alle 15.30. Nella stazione si è avvertito un forte...

Fumo dai freni di una vettura trainata : chiusa la stazione metro Spagna a Roma - passeggeri allontanati : Scatta l’allarme anti incendio e chiude la stazione metro Spagna, nel centro di Roma. Al momento il personale sta facendo allontanare i passeggeri dalla stazione centrale anche se i vigili del fuoco né l’azienda municipalizzata segnalano la presenza di roghi.“Alcuni passeggeri mi hanno detto che quando è passato il convoglio trainato i freni è come se avessero preso fuoco, c’è stato molto Fumo ...

Roma Metropolitane - Uil : chiesto incontro urgente a liquidatore : Roma – “Siamo vicini alle lavoratrici ed ai lavoratori di Roma Metropolitane, nel giorno in cui per la prima volta in azienda e’ entrato il liquidatore Giovanni Mottura, dottore commercialista e revisore legale dei conti, nominato dall’Amministrazione Capitolina per il tempo necessario al compimento di tutti i compiti e gli adempimenti di legge in attuazione di quanto disposto dalle deliberazioni di Assemblea capitolina ...

Maltempo a Roma - allagamenti e metropolitana chiusa : traffico in tilt. FOTO : Nella capitale alberi crollati e danni a cantine, garage, negozi e abitazioni al piano terra. Code e rallentamenti per la chiusura di un tratto della tangenziale Est. Inagibile la stazione della metropolitana Manzoni. Soccorse 4 persone bloccate in auto dall’acqua

Maltempo - allerta a Roma : Capitale in tilt tra allagamenti - traffico e metro bloccata : Alla prima vera giornata di pioggia autunnale che da questa mattina cade ininterrottamente sulla città, Roma si ritrova nel caos, tra strade allagate e tombini ostruiti che stanno causando lunghi ingorghi automobilistici e disservizi su tutta la rete del trasporto pubblico. Al momento sono segnalate lunghe code sulla Tangenziale Est, nel tratto tra viale Castrense e lo svincolo per l’A24, per la chiusura di un tunnel dovuta ad un ...

Bordoni : amarezza e indignazione per decisione liquidazione Roma Metropolitane : Roma – Grande amarezza e indignazione per la decisione odierna di mettere in liquidazione Roma Metropolitane dopo che il Tar ieri aveva respinto il ricorso per un difetto formale sulla titolarità dei ricorrenti. Ci sembrano inutili e superflue le rassicurazioni della sindaca Raggi che è stata l’artefice di una decisione che mette a serio rischio il destino di 150 lavoratori e che potrebbe bloccare le diverse opere in corso da parte della ...