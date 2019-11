Investimenti | l’ideale è puntare su mercati ‘efficienti’ Altrimenti i consulenti-squalo

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) La settimana scorsa abbiamo detto che un investitore alle prime armi o che comunque capisce poco di finanza (il 90% degli italiani), per evitare di finire nelle fauci dei, devesulla crescita economica del pianeta, non su singoli titoli (per esempio Telecom, Enel eccetera) o mode del momento (come settori particolari tipo biotecnologie, farmaceutici, energetici e così via), e nemmeno su singoli Paesi (per esempio, esclusivamente su titoli o indici italiani). Ora aggiungiamo un altro tassello determinante per acquisire un minimo di consapevolezza di un processo di investimento delle proprie disponibilità: oltre a investire in modo globale, dovete assicurarvi che lo strumento su cui investite sia efficiente. Ma cosa s’intende per “efficiente”? Un indice, un mercato o uno strumento finanziario è efficiente quando è in grado di incorporare appieno ...

