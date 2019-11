Infortunio Sensi | ancora problemi fisici | il comunicato dell’Inter

calcioweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019)per Stefano. Il centrocampista dell’Inter, che non scende in campo dallo scorso 5 novembre, continua ad avere un “fastidio alla regione adduttoria della gamba destra”. Lo staff medico del club nerazzurro, secondo quanto si legge sulla nota ufficiale della società “ha deciso di effettuare un consulto specialistico”. Un periodo sfortunato che sembra non voler cessare per l’ex Sassuolo. Inter, la situazione sugli infortunati Per quanto riguarda gli altri infortunati, Alexis Sanchez, operato alla caviglia ad ottobre, ha effettuato un controllo a Barcellona che ha confermato il buon decorso della fase riabilitativa: il cileno potra’ riprendere l’attivita’ agonistica dopo la sosta per le festivita’ natalizie. Infine Kwadwo Asamoah, dopo tre settimane di lavoro personalizzato ...

