India | 4 uomini stuprano | uccidono e bruciano il corpo di una ragazza di 27 anni

(Di sabato 30 novembre 2019) Una nuova, orribile storia di violenza contro una donna viene dall'meridionale, dove quattrofurono arrestati con l'accusa di aver violentato unadi ventisettein un gruppo e averla uccisa prima di bruciare il suo. Un crimine - che si aggiunge a molti altri casi di stupro in- che ha scatenato la rabbia popolare, con centinaia di persone riunite fuori da una stazione di polizia a Hyderabad, dove gli assassini sono stati violentati. La poliziana ha dovuto chiedere rinforzi per tenere sotto controllo la folla e altre proteste si sono diffuse in altre città del paese. Secondo la polizia, la giovane donna, che era veterinaria, è stata rapita mercoledì sera dopo aver lasciato il suo scooter vicino a un casello: i quattro avrebbero sgonfiato una gomma e poi si sarebbero offerti di aiutarla. Lei, spaventata, aveva chiamato sua sorella minore per ...

