Così Lorenzo diventò il Magnifico

MotoGp – Lorenzo si ritira - Paolo Ciabatti sincero : “chiudere una carriera con una stagione Così triste non è quello che si aspettava nessuno” : Paolo Ciabatti commenta l’annuncio di oggi di Jorge Lorenzo: le parole del ds della Ducati sul ritiro del pilota maiorchino Giornata importantissima, oggi, per il mondo della MotoGp: come preannunciato nella mattinata, Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. Dopo un anno complicato, reso ancor più difficile dal terribile infortunio di Assen, ha deciso di appendere il casco al chiodo. Non si è fatto attendere ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si può ritirare? Carmelo Ezpeleta : “Deve pensare se fermarsi - mi rende triste vederlo Così” : Jorge Lorenzo si appresta a concludere una stagione da incubo nel Mondiale MotoGP: appena 25 punti raccolti, il miglior risultato è l’undicesimo posto a Le Mans, in mezzo anche un infortunio che gli ha impedito di correre per quattro gare. Tutto mentre il suo compagno di squadra Marc Marquez dominava l’annata conquistando il sesto titolo iridato in carriera con 11 vittorie, 6 secondi posti e un solo ritiro. Il quattro volte Campione ...

Lorenzo Dalla Porta Moto3 - GP Malesia 2019 : “Ho detto che avrei cercato di godermela e vincere e Così ho fatto” : Il GP della Malesia della Moto3 parla italiano: Lorenzo Dalla Porta, che aveva conquistato il titolo iridato già in Australia, ha trionfato, infilando la terza vittoria consecutiva. Il pilota del Bel Paese ormai è ad un passo da un ulteriore record: nessuno ha mai vinto in questa categoria quattro gare di fila. A caldo, appena rientrato in pit lane, Lorenzo Dalla Porta ha detto ai microfoni di Sky Sport: “Ne avevo parlato ai miei in ...

MotoGp – Il momento d’oro di Marquez e Quartararo e le difficoltà di Rossi e Lorenzo - Agostini ammette : “vedere Jorge Così mi fa pena” : A tutto Giacomo Agostini: dagli splendidi risultati di Marquez e Quartararo al momento buio di Rossi e Lorenzo Ancora una volta è Marc Marquez a festeggiare per l’ennesima strepitosa vittoria: lo spagnolo della Honda ha trionfato a Philipp Island, aggiudicandosi il Gp d’Australia, davanti a Crutchlow e Miller. Giornata amara per gli italiani, con Dovizioso e Rossi rispettivamente settimo e ottavo. AFP/LaPresse In Australia ha ...