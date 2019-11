Reddito di cittadinanza agli stranieri | requisiti e importo Ecco il decreto

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 29 novembre 2019)diilUltime notizie suldi: unattuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha infatti sbloccato l’accesso alla misura per i cittadiniche hanno fatto richiesta per ottenere il beneficio. Da quando ildiè entrato in vigore, infatti, le domande effettuate da parte dei cittadinie le relative erogazioni sono state bloccate. La novità ufficializzata dalriguarda ovviamente anche l’accesso alla pensione didi: documentazione patrimonio immobiliare, l’elenco dei Paesi Nelsi elencano i 18 Paesi di provenienza per i quali bisogna presentare apposita documentazione concernente il patrimonio ...

Mov5Stelle : La Meloni dice che il #RedditodiCittadinanza è una grande presa in giro. Parla lei, che guadagna 15mila euro al mes… - SkyTG24 : Scoperti 20 lavoratori in nero nel Comasco, 2 con reddito cittadinanza - Affaritaliani : Venti lavoratori in nero nel Comasco Due percepivano reddito cittadinanza -