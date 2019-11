No Man' s Sky | l' aggiornamento Synthesis è ora disponibile

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 29 novembre 2019) Fin dalla pubblicazione di No Man's Sky nel 2016, il team di Hello Games ha lavorato molto duramente per riparare alla molte criticità del titolo, con la pubblicazione di corposi aggiornamenti come Next, Visions e Beyond (che ha introdotto il supporto VR).L'di oggi èed introduce diverse migliorie come dei terminali nelle varie stazioni che aggiungono spazio all'inventario. Anche il sistema di Terraformazione ha subito dei miglioramenti, come nuovi effetti e modalità. Tra le altre novità troviamo nuovi potenziamenti delle navicelle spaziali ed comodo menu attraverso il quale salvare diversi preset per la tuta spaziale, al fine di risparmiare tempo."No Man's Sky è un titolo ispirato alle avventure e ai mondi più amati della fantascienza classica. Esplora un'intera galassia, conosci pianeti e forme di vita diverse e fai fronte ai pericoli che incontrerai. In No ...

