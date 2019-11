Mattino | Insigne | Allan e Mertens non vogliono accettare le multe di De Laurentiis

Mattino : Insigne ha chiesto di non pagare le multe. C’è l’ipotesi di devolverle in beneficenza : La notifica delle multe non ha sbloccato automaticamente gli stipendi di ottobre, come scrive il Mattino, il pagamento dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, ma il Napoli è in piena linea con le tempistiche federali che impongono come termine per il pagamento il 16 dicembre. Ovviamente gli animi non sono distesi, anche se venerdì è in programma l’incontro con il presidente “Attenzione anche al ruolo di Lorenzo Insigne: perché ...

Il Mattino : la banda dei cinque. Mertens - Insigne - Allan - Callejon - Koulibaly : Mertens Insigne Allan Callejon Koulibaly a capo della rivolta. L’edizione del Mattino racconta i retroscena dell’ammutinamento del Napoli. Come è andata, o si presuppone che sia andata nello spogliatoio al termine della partita col Salisburgo. Il titolo è emblematico: “La banda dei cinque che ha rotto il fronte”. L’articolo è di Pino Taormina. “Se lo sono promesso nel pomeriggio Mertens, Callejon, Allan, Insigne, Koulibaly che, ...

Mattino : Raiola ha passato giorni a casa Insigne - decisivo nel rapporto con Ancelotti : Uno dei grandi motivi per cui De Laurentiis scelse Ancelotti, scrive oggi il Mattino, era quello di formare un gruppo, un gruppo che permettesse al Napoli di colmare in altro modo il gap tecnico che avrebbe inevitabilmente avuto con le big. E con la soluzione del cosiddetto “cosa Insigne” Ancelotti ha ampiamente dimostrato come un leader clamo riesce a gestire lo spogliatoio anche nei momenti di crisi. L’attaccante azzurro ha ...

Formazione Salisburgo-Napoli - Mattino : Ancelotti parte con Mertens e Insigne : Mertens-Insigne, sarà questa la coppia d’attacco su cui punterà questa sera Carlo Ancelotti secondo il Mattino. I due piccoletti del Napoli per fare breccia nella difesa austriaca e portare a casa una vittoria che, come ha sottolineato l’allenatore in conferenza, “è molto importante per il passaggio del turno” A centrocampo dovrebbe essere il momento di Zielinski dunque sulla sinistra a completare il gruppo dei quattro ...