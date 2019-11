Londra | spari sul London Bridge | un morto e 4 feriti | l' attentatore aveva un coltello

Londra - spari al London Bridge : un morto e 5 feriti. Scotland Yard : «È terrorismo». Fermato uomo con coltello : Allarme al London Bridge di Londra. È di un morto e 4 feriti il primo bilancio ufficioso riferito da fonti di polizia a Sky News dell'attacco avvenuto oggi a Londra, nella zona di London...

