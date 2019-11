LIVE F1 | GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA | Red Bull al comando con Verstappen | a breve la

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAembedit snippet=”adsense-articolo” 14.30 Primo momento della verità per la Ferrari in questo weekend. Leclerc in pista con gomma rossa per simulare la qualifica! 14.27 Vettel completa il suo run con pneumatici a banda gialla e rientra ai box. Quinto tempo per il tedesco a 927 millesimi dal leadera parità di mescola. 14.25 Si avvicina il momento della simulazione di qualifica col calare del tramonto ad Abu. Tra poco Ferrari, Rede Mercedes in pista con gomme rosse per un time-attack. 14.22 Buon passo avanti di Hamilton che si porta 22 millesimi davanti alla Ferrari di Leclerc a parità di mescola.è sempre in testa davanti a Bottas con le medie. 14.20 Attardato Hamilton con gomme dure staccato di 1″2 dalla vetta. Il britannico ha lamentato alcuni problemi in scalata via radio proprio come in ...

