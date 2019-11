Fonte : liberoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Dopo Londraanche a l’Aja in Olanda. Tutto sarebbe avvenuto in una delle principali stradedella capitale amministrativa olandese. L’assalitore è in fuga. La polizia olandese ha pubblicato su Twitter un appello in cui chiede informazioni su un uomo di carnagione scura

boscarolomarco : RT @Libero_official: L'Aia, terrore nella via dello shopping. Diversi feriti da accoltellamenti in pieno centro. Un uomo in fuga - https://… - Libero_official : L'Aia, terrore nella via dello shopping. Diversi feriti da accoltellamenti in pieno centro. Un uomo in fuga - - gordonzar : RT @CesareSacchetti: E dopo l'accoltellatore di Londra, nello stesso giorno a distanza di poche ore, c'è un altro accoltellamento a L'Aia,… -