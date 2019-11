La strada tra i checkpoint

Chieti - orrore in strada : riempie la moglie di pugni e poi la uccide a sassate : orrore punto a a Torino di Sangro, in provincia di Chieti. È stato fermato un uomo che ha ammazzato la moglie in strada a colpi di pietra e pugni, a seguito di una lite furibonda. Il 68enne, dopo aver gettato il cadavere in un dirupo, sarebbe tornato a casa per chiamare il 118. Successivamente sono

Siracusa - donna investita da un’auto e uccisa mentre attraversa la strada : Giovanna Gerratana, una dei due pedoni che ieri sera sono stati investiti a Rosolini, in provincia di Siracusa, è morta a causa delle gravissime lesioni riportate. La settantanovenne era in compagnia del cognato e i due sono stati travolti da un’auto in transito mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali.Continua a leggere

Ciclismo – L’appello di Letizia Parternoster dopo l’incidente : “in strada potrebbero esserci i vostri figli” : Letizia Paternoster lancia un appello a tutti gli automobilisti dopo l’incidente in bici di una settimana fa E’ passata una settimana circa dallo spaventoso incidente in cui è rimasta coinvolta Letizia Paternoster, mentre si allenava in sella alla sua bici vicino casa. Una microfrattura allo scafoide e qualche ferita in volto per la ciclista italiana, che adesso deve quindi fermarsi un mese per recuperare la sua forma ...

Concessione autostradale di Aspi in bilico : Atlantia in rosso in Borsa : Atlantia in rosso in Borsa dopo le notizie sulla Concessione autostradale di Aspi che appare sempre più in bilico. Dopo i primi scambi, il titolo cede il 3% a 19,90 euro. Per poi andare sul -2,3%. La Borsa di Milano (-0,04%) procede piatta, in linea con gli altri listini europei che hanno ridotto il calo rispetto all’avvio. Sui mercati del Vecchio continente torna l’incertezza per un mancato accordo tra Usa e Cina sul ...

Migranti - Cecilia strada e Luca Casarini : “È cambiato il governo ma l’impianto del decreto Sicurezza è ancora lì - nessuno vuole toccarlo” : “Noi complici degli scafisti? I veri complici sono i governi come quello italiano che pagano la Libia per tenersi le persone e per fare il lavoro sporco”. Al Memoriale della Shoah di Milano, Cecilia Strada e Luca Casarini della ong Mediterranea si sono confrontati con le scrittrici Caterina Bonvicini e Helena Janezcd su quello che sta accadendo nel Mediterraneo. Le due navi della ong, Jonio e Alex, sono ancora sotto sequestro amministrativo ...

Bomba d'acqua su Napoli - collassa il sistema fognario : notte in strada per 50 persone : Cede il manufatto fognario e la strada inizia a sgretolarsi sotto gli occhi degli abitanti. La paura è tanta in via Orsolone a Santa Croce, nei pressi dell?ospedale Monaldi, dove...

“La notte di Antigone” - a Milano lo spettacolo ispirato a Ilaria Cucchi : “Si è battuta per la verità e ha aperto la strada ad altre Antigoni” : C’è una foto che in molti conoscono. È quella di un giovane, sul tavolo dell’obitorio, un corpo martoriato, il volto coperto da lividi viola. Immaginiamoci di avere quella foto tra le mani, la foto di nostro fratello morto ammazzato, e di dovere scegliere, in poche ore, se cancellarla o – cacciando giù il dolore – stamparne una gigantografia e chiedere giustizia per un corpo su cui è impressa la cruda verità di un ...

Nainggolan parla della moglie Claudia : 'Sta lottando - anche se la strada è ancora lunga' : Passato quest'estate dall'Inter al Cagliari - squadra nella quale ha fatto intravedere tutta la sua classe agli inizi di carriera - Radja Nainggolan sta impressionando per il valore dimostrato sul campo ma anche e soprattutto per la battaglia che sta combattendo fuori. La scelta del centrocampista belga è stata infatti dettata anche dai problemi di salute della moglie Claudia, alle prese con il cancro al seno e attualmente in cura nella città ...

Verona - 34enne ucciso in strada con un colpo di pistola : ” È stata un’esecuzione - caccia ai killer” : Un uomo di 34 anni di origine albanese, Ervin Karafili, è stato ucciso questo pomeriggio nel parcheggio di un agriturismo a Isola Rizza, a Verona, con un colpo di arma da fuoco. Si tratterebbe di una esecuzione. Stando ai primi accertamenti, la ferita mortale è stata provocata dal proiettile entrato all’altezza dell’ascella destra che poi ha attraversato il polmoni. caccia ai killer in tutta la Bassa Veronese.Continua a leggere

Maltempo - frana su un strada nel lago d’Iseo : 50 residenti isolati : Una frana sulla sponda bresciana del lago d’Iseo si e’ staccata su Monte Marone e ha provocato l’isolamento di una frazione del comune di Marone (Brescia). Sono 25 le abitazioni isolate con una cinquantina di residenti raggiunti dai Vigili del Fuoco di Darfo. I tecnici stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada. I massi e il fango sono stati rimossi e un geologo effettuera’ un sopralluogo per capire se la via ...

Maltempo - frana su strada lago d’Iseo : 50 residenti isolati : Una frana sulla sponda bresciana del lago d’Iseo si e’ staccata su Monte Marone e ha provocato l’isolamento di una frazione del comune di Marone (Brescia). Sono 25 le abitazioni isolate con una cinquantina di residenti raggiunti dai Vigili del Fuoco di Darfo. I tecnici stanno lavorando per la messa in sicurezza della strada. I massi e il fango sono stati rimossi e un geologo effettuera’ un sopralluogo per capire se la via ...

Verona - ucciso in strada con uno sparo in testa : Verona, 28 nov. (Adnkronos) - Un albanese di 30-40 anni è stato trovato morto stamane, poco prima delle 13, in una via isolata dell'abitato di Isola Rizza, nel veronese. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, giunti sul posto, l'uomo sarebbe morto dopo essere stato colpito alla testa da un co

Carl Brave e Frah Quintale a FqMagazine : “La musica può salvare le persone dalla strada. La nuova trap? Sono ragazzini geniali e più svegli di noi” : Frah Quintale – una delle rivelazioni della nuova scena musicale con il suo street pop tra rap, indie e cantautorato – ha vinto la prima edizione del Red Bull Soundclash, battendo così l’antagonista Carl Brave. Sui due palchi del Palapartenope di Napoli (sold out), posti alle estremità del parterre Frah Quintale e Carl Bravi con le loro rispettive band, si Sono dati battaglia sabato scorso per oltre 2 ore di show, condotto dalla disc ...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora : Noceto - cadavere carbonizzato trovato in strada : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Noceto, Parma,, cadavere carbonizzato trovato lungo la provinciale verso Modesano, 28 novembre 2019,