Treviso | 17enne di Conegliano fugge con un uomo conosciuto in chat | la mamma | ' Aiutateci'

"Mia figlia è scappata con un uomo conosciuto in chat. Lui la fa prostituire" : 17enne scomparsa a Treviso : “Mia figlia è scappata con un uomo conosciuto in chat. Lui la fa prostituire”. Una fuga da casa a 17 anni nella convinzione di avere incontrato il grande amore su un gruppo Whatsapp e poi di lei più nessuna notizia, da ormai tre giorni. Accade a Conegliano, in provincia di Treviso, dove la mamma di Letizia Diana non riesce a darsi pace, convinta che sua figlia sia finita nelle mani di uno sfruttatore. A riportare la ...

Treviso - 17enne fugge con l'uomo della chat : Lui la fa prostituire : È uscita di casa domenica mattina dicendo che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento la famiglia di Letizia Diana David, 17enne di origine romena e residente a Conegliano (Treviso), sta vivendo un incubo. "È andata via con un giovane di 27 anni, che ha conosciuto su un gruppo WhatsApp. Lui vive in Germania e ho paura che sia uno sfruttatore, che l’abbia presa per farla prostituire. Sono terrorizzata e temo per la ...

Treviso - 17enne fugge con uomo della chat : "Lui la fa prostituire" : Giorgia Baroncini Letizia Diana David, 17enne di origine romena e residente a Conegliano, potrebbe essere in Germania. La denuncia della madre: "Sono terrorizzata, ho paura sia uno sfruttatore" È uscita di casa domenica mattina dicendo che sarebbe andata a messa, ma non ha più fatto ritorno. E da quel momento la famiglia di Letizia Diana David, 17enne di origine romena e residente a Conegliano (Treviso), sta vivendo un incubo. "È ...

Treviso : su sparizione 17enne indagini a 360° : Treviso, 27 nov. (Adnkronos) - "Domenica mattina abbiamo ricevuto la denuncia della madre dell'allontanamento da casa della figlia, da allora la stiamo cercando, le indagini sono a 360 gradi, e vanno in tutte le strade possibili. Per il momento non abbiamo notizie, stiamo facendo il possibile". Lo s