Pomeriggio 5 | l’ospite non smette di ridere | “La mia poltrona è bagnata”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) Una gag involontaria ma molto divertente quella che oggi ha visto protagonista Guendalina Canessa, ospite di Barbara D’Urso nello studio di5. Guendalina, mentre in studio si stava parlando della dieta vegana, ha cominciato asenza riuscire a trattenersi. A quel punto la conduttrice le ha chiesto: “Che succede? Ti sei fatta uno spritzzettino anche tu?” (con riferimento al fatto che Megan Taylor, durante un collegamento con Live, sembrava non essere sobria, ndr). La Canessa allora, sempre ridendo, ha spiegato: “La miaè bagnata, ho sudato… Non succede anche a te in quei periodi?”. La D’Urso ribatte subito: “No, non mi succede. Togliete gli spritz dai miei backstage“. L'articolo5, l’ospite nondi: “La miaè bagnata” proviene da Il Fatto Quotidiano.

GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #pomeriggio 5, incidente in diretta per l'ospite: «La poltrona è bagnata...». #barbara d'urso allibita - ilmessaggeroit : #pomeriggio 5, incidente in diretta per l'ospite: «La poltrona è bagnata...». #barbara d'urso allibita - zazoomnews : Pomeriggio 5 incidente in diretta per l’ospite: «La poltrona è bagnata di…». Barbara D’Urso allibita - #Pomeriggio… -