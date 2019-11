Permessi ROL | la guida per capire come funzionano e come chiederli

Fonte : leggioggi

(Di giovedì 28 novembre 2019) LaaiROL. I contratti collettivi riconoscono ai dipendenti la possibilità di assentarsi e ricevere comunque la retribuzione.? Attraverso l’introduzione di un monte ore diche hanno l’obiettivo di ridurre l’orario di lavoro e al tempo stesso favorire l’occupazione. Per questo motivo iin questione prendono il nome di ROL, sigla che sta per “riduzione orario di lavoro”. L’ammontare dei ROL spettanti differisce a seconda del contratto collettivo applicato, cosìle modalità di fruizione. Tuttavia esistono alcuni punti in comune con la disciplina delle ferie, in particolare la prerogativa riconosciuta al datore di lavoro di avere l’ultima parola in merito alla concessione o meno dei. Vediamo nel dettaglio cosa sono iROL eri. >ROL non goduti entro il 31 dicembre: cosa succede < Cosa sono i...

