Mes | Salvini attacca Conte e chiede supporto a Mattarella | ' Trattato sarebbe mortale'

Salva Stati - Conte lunedì alla Camera. Appello Lega a Mattarella - Salvini : «Mes è attentato agli italiani» : «I nostri avvocati stanno studiando l'ipotesi di un esposto ai danni del governo e di Conte», annuncia il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa alla Camera,...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Abbiamo Messaggi e chat con Conte e Tria che si dicevano contrari. Io scrivevo ‘non firmiamo un c***o'” : “Abbiamo documentazione, messaggi, chat, scambiati con Giuseppe Conte, con il Mef, con Giovanni Tria, che possono essere messi a disposizione del popolo italiano”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, sul tema del Fondo salva-Stati e della relativa riforma. “Ci rassicuravano di non aver preso alcun impegno, se scoprissimo che impegno lo hanno preso, allora la cosa cambia, io qualche messaggio lo posso ...

Fondo salva-Stati - Salvini : “Mattarella è garante della Costituzione - la faccia valere. Evitare la firma sul Mes - sarebbe mortale” : Sul Fondo salva Stati Matteo Salvini chiede l’intervento del presidente della Repubblica. “Chiederemo il rispetto della separazione dei poteri, chiederemo al garante della Costituzione di fare valere la Costituzione“, ha detto il leader della Lega in una conferenza stampa convocata alla Camera per andare all’attacco del Mes. “Chiediamo un incontro ai vertici ai massimi livelli istituzionali. Chiediamo un incontro al ...

