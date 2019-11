Martina Rossi | prescritto un reato Il processo rinviato al 20 settembre del 2020 per i

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 novembre 2019) In primo grado erano stati condannati a sei anni per tentata violenza sessuale e morte come conseguenza di altro. Ma in appello il secondoè stato dichiarato, 20 anni, genovese, precipitò dal balcone di una camera di albergo a Palma di Maiorca il 3 agosto 2011. Aad Arezzo erano finiti Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, accusati di aver tentato di violentarla. Per sottrarsi allo stupro, questa la ricostruzione della procura,precipitò dal balcone. In caso di una condanna anche in appello la pena per i due imputati si dovrebbe quantomeno dimezzare. La stessa presidente della corte d’appello ha poiilal 20con possibile prosecuzione per il 5 ottobre. Per la difesa dei due imputati,si sarebbe suicidata. Il rinvio all’anno pmo è stato disposto proprio perché non c’era ...

