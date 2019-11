Maltempo | il Po cala lentamente nel Mantovano

Maltempo e stato di calamità : lo Stato “riesce a rimborsare solo il 10% dei danni” : “L’Italia è un campione di velocità nel passare dall’emozione per una sciagura alla sua rimozione nella memoria collettiva e conseguentemente nelle scelte politiche per eliminarne le cause”: la frase ad effetto è di Massimo Gargano, Direttore Generale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), intervenuto al convegno per i 30 anni della Legge 183 sulla Difesa del Suolo, ...

Maltempo Calabria - esonda un torrente nel vibonese : anziani salvati dai Carabinieri : Momenti di paura oggi per due anziani di Pizzo, in Calabria, regione che ieri è stata devastata da un’ondata di Maltempo che ha causato svariati danni. A causa della pioggia, un torrente ha rotto gli argini e ha causato l’allagamento dell’abitazione e dell’agrumeto della coppia in contrada “Pirari”. Il pronto intervento dei Carabinieri della Stazione ha evitato il peggio. Con l’aiuto degli altri ...

Maltempo Piemonte - Cirio : “È un bollettino di guerra - chiederemo lo stato di calamità” : “chiederemo lo stato di calamità e lo stato di emergenza. Abbiamo una regione completamente bloccata, con almeno 130 strade chiuse e oltre 550 sfollati. Abbiamo altre 600 persone in zone isolate soprattutto nella zona del Bormida. Abbiamo registrato purtroppo ancora una vittima che si unisce alle altre due che abbiamo avuto un mese fa nel corso dell’alluvione nell’Alessandrino, e stiamo attendendo che si esaurisca la piena del ...

Maltempo Calabria : disagi alla fornitura idrica in diverse zone della regione : L’eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sulla Calabria negli ultimi giorni ha interessato in parte anche il sistema acquedottistico regionale facendo registrare dei limitati disagi in alcune zone del territorio. A Vibo Valentia si stanno registrando dei problemi alle utenze a causa della concomitanza di due eventi accaduti l’uno dopo l’altro in in rapida sequenza. Nella notte tra venerdì e sabato una scarica atmosferica ha generato ...

Maltempo : M5S presenta mozione per stato calamità naturale per ennese : Palermo, 25 nov. (Adnkronos) - "Stiamo pagando a prezzo carissimo anni di incuria e abbandono del nostro sistema viario. Gli eventi calamitosi di fine ottobre e quelli di queste ore hanno letteralmente messo in ginocchio i collegamenti nell’ennese. Ho presentato una mozione che impegna il governo re

Maltempo Reggio Calabria - la nota della Prefettura : Si è conclusa oggi l’attività dell’Unità di crisi costituita, presso il Palazzo del Governo, dalla mattinata dello scorso 24 novembre, dal Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, a seguito dell’allerta meteo livello rosso. L’Unità di crisi, avvalendosi di uomini appartenenti alle varie Componenti provinciali del Sistema di Protezione Civile ha seguito e coordinato un notevole numero di segnalazioni relative a situazioni di criticità per le ...

Maltempo Piemonte : a Moncalieri calano Chisola e Sangone - ma il Po resta alto : “Il Chisola continua a scendere e finalmente è tornato sotto il livello di pericolo, cosi come il Sangone che già nella notte era ampiamente dentro il suo alveo. Rimane alto, invece, il fiume Po, stabile intorno ai 7 metri“: lo spiega in un post su Facebook il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, facendo il punto sulla situazione Maltempo. “Rimaniamo comunque in allerta, operativi 24 ore su 24, fino alla conclusione dei ...

Maltempo Calabria : crolli di edifici nel Vibonese - chiuse alcune strade : Alcuni edifici fatiscenti, perlopiù garage e vecchie abitazioni, sono crollati a causa del Maltempo nella frazione Triparni di Vibo Valentia. Chiusa la strada principale di accesso al paese, gia’ parzialmente crollata da circa dieci anni e mai non rispristinata. La pioggia e gli smottamenti hanno causato danni anche alla rete idrica. Sempre a causa del Maltempo e’ stata chiusa la strada Statale 18 nel tratto ricompreso fra Pizzo ...

Maltempo Calabria : crollati edifici vicino a vecchia frana a Vibo Valentia : A seguito delle intense piogge, sono crollate due costruzioni vicino ad una frana attiva dal 2006, in località Triparni, frazione di Vibo Valentia. Si tratta di due strutture inutilizzate da tempo. Il rumore del crollo ha svegliato la popolazione facendo scattare l’allarme. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno transennato la zona, allargando l’area di pericolo. Il dissesto nell’area è iniziato il 3 luglio 2006, giorno ...

Maltempo - vigili del fuoco : oltre 2mila interventi tra Piemonte - Liguria e Calabria : Nelle ultime 48 ore sono stati 2318 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco in Piemonte, Liguria e Campania. Sono un centinaio gli interventi effettuati In Lombardia questa mattina a Pavia è esondato il fiume Ticino, i vigili del fuoco sono impegnati con squadre speleo alpino fluviali per alcune evacuazioni nel quartiere Borgo Ticino. In Piemonte, tra le province di Torino, Alessandria e Cuneo sono stati effettuati più di 1000 ...

Maltempo Calabria : chiuso tratto dell’A2 a Falerna e della SS18 a Pizzo per allagamenti : Prosegue l’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Calabria. Il personale Anas è presente sul posto per garantire la sicurezza della circolazione e ripristinare la transitabilità appena possibile, compatibilmente con l’evolversi delle condizioni meteo. Sull’A2 Autostrada del Mediterraneo è temporaneamente chiuso l’ingresso allo svincolo di Falerna in direzione nord (km 305,300) in provincia di Catanzaro, a causa dell’allagamento e per ...

Maltempo Calabria : forti piogge nel centro/nord della regione - picchi di 40 mm in 12 ore [DATI] : La nottata appena trascorsa ha fatto registrare fenomeni di precipitazione diffusa soprattutto nelle zone centro-settentrionali della Calabria: lo rende noto Arpacal. I valori cumulati registrati, tuttavia, risultano notevolmente inferiori a quelli delle ore precedenti, con massimi, nelle 12 ore, di 40 mm a Maida-Licciardi e 30 mm a Feroleto. Valori che si aggirano sui 30 mm sono stati registrati anche nel Crotonese e nel Paolano. Al momento si ...

Maltempo Calabria - Oliverio : “chiederemo lo stato di emergenza” : “La giornata di oggi e’ stata particolarmente difficile per la nostra regione che e’ stata colpita da una vasta perturbazione che ha provocato intense precipitazioni su tutto il territorio“. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, al termine di una domenica di grande impegno per tutto il sistema di protezione civile. “Sin dalle prime ore della giornata, sono rimasto in costante ...

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...