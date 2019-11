Con Samsung PlayGalaxy Link portiamo il giochi PC sul nostro smartphone Android

BLACK FRIDAY 2019 - SConTI E OFFERTE/ Unieuro : Samsung Galaxy S10 a 389 euro : BLACK FRIDAY 2019, SCONTI e OFFERTE. Da Unieuro potrete trovare lo smartphone della Samsung, Galaxy S10, a 389 euro: i dettagli

Tentate la fortuna Con il nuovo Concorso di Samsung Pay che vi permette di vincere un paio di Galaxy Buds : Samsung annuncia il concorso di Samsung Pay che permette di vincere delle Galaxy Buds L'articolo Tentate la fortuna con il nuovo concorso di Samsung Pay che vi permette di vincere un paio di Galaxy Buds proviene da TuttoAndroid.

Fino al 70% Con Vodafone Black Friday : Huawei P30 Lite - P Smart 2019 e Samsung Galaxy S10e : Avete presente il Vodafone Black Friday? Forse no, visto che si chiama 'Red Friday', per richiamare il colore sociale del noto operatore di origini anglosassoni. In ogni caso, cambia il nome, ma non la sostanza delle cose, visto che la promozione prevede forti sconti per alcuni degli Smartphone più popolari (Fino al 70%), da pagare a rate oppure in un'unica soluzione. Fino al 2 dicembre 2019, salvo proroghe, potrete scegliere tra una lunga ...

Volantino MediaWorld Black Friday : sConti iPhone - Huawei e Samsung del 28 novembre : Oggi 28 novembre è stato diramato anche il Volantino MediaWorld relativo al Black Friday 2019 (che ricordiamo essere domani: quest'anno il megastore rosso ha deciso di giocare d'anticipo per avere un piccolo vantaggio sulla concorrenza). L'iniziativa promozionale è valida nei negozi ed online, e perdurerà fino al 2 dicembre (comprendendo anche il Cyber Monday 2019, un altro evento che vi consigliamo di non perdere). Lo slogan dell'iniziativa ...

Una bella scoperta il Samsung Galaxy Note 10 Lite : specifiche in comune Con Note 9 : Avevamo da un po' di tempo abbandonato il discorso del Samsung Galaxy Note 10 Lite, dispositivo di recente passato su GeekBench, ed adesso presa del suo database. Il device si identifica con il product-code 'SM-N770F', e dovrebbe montare almeno 6GB di RAM, oltre che essere animato dal processore Exynos 9810 (lo stesso da cui prende le mosse il Samsung Galaxy Note 9, cosa che di per sé è una lieta notizia). Certo, il SoC è meno recente degli ...

Colpo di scena Con Android 10 su Samsung Galaxy S10 dal 28 novembre ma per i tester : Potremmo definire davvero un coup de théâtre quello che vede l'approdo di Android 10 su Samsung Galaxy S10, S10 Plus e pure Android 10e in questa giornata. Nonostante qualche cattiva notizia dei giorni scorsi che avrebbe voluto il corposo update a bordo del telefono solo in gennaio, ecco che da oggi 28 novembre dobbiamo prendere atto della distribuzione del pacchetto sulla serie top di gamma nella sua versione definitiva, almeno per un certo ...

Guardate che bella la One UI 2.0 Con Android 10 sul Samsung Galaxy S9 : Samsung ha rilasciato in alcuni mercati la prima versione beta di One UI 2.0 con Android 10 per il Samsung Galaxy S9. Ecco alcune immagini in anteprima L'articolo Guardate che bella la One UI 2.0 con Android 10 sul Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Il Black Friday di MediaWorld continua Con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super : Il Black Friday di MediaWorld prosegue e propone un'offerta molto interessante su Samsung Galaxy Note 10+ in versione 12-256 GB, sia nella colorazione Aura Glow sia in quella Aura Black. L'articolo Il Black Friday di MediaWorld continua con Samsung Galaxy Note 10+ a un prezzo super proviene da TuttoAndroid.

Si arricchisCono le promo Unieuro Black Friday 2019 : ultimi Huawei e Samsung Galaxy inclusi : Mancano meno di 48 ore al tanto atteso Black Friday 2019, ma in queste ore la campagna con alcuni store è già nel vivo, come nel caso di Unieuro. L'ultima nostra analisi sulle proposte provenienti dallo store risale a venerdì scorso, quando le offerte "antipasto" in vista del 29 novembre risultavano già disponibili. Questo mercoledì, però, possiamo integrare quanto emerso in un primo momento, grazie ad alcune aggiunte che potreste ritenere ...

La miglior fotocamera di sempre sul Samsung Galaxy S11 - Con autofocus laser : Torniamo a parlare del Samsung Galaxy S11, dopo avervi comunicato circa il passaggio su GeekBench del modello 5G, che ha mostrato a tutti la propria forza bruta. Ice universe prende nuovamente parola, rivelando un piccolo, ma non trascurabile, particolare sulla fotocamera del prossimo top di gamma del colosso di Seul, vale a dire il sensore laser per la messa a fuoco (verso la prima introduzione sulla serie dei Galaxy ...

Scoppia il Black Friday eBay : Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S10e sContatissimi : Se poco fa vi abbiamo segnalato le offerte Black Friday Amazon di oggi 25 novembre, che danno ufficialmente il via alla settimana degli sconti del venerdì nero, adesso ci concentreremo sul Black Friday eBay, che pure non scherza in fatto di saldi, battendo per certi versi la sua controparte. Tenetevi forte, perché non crediamo riuscirete più a pagare così poco il Huawei P30 Lite: 219,99 euro (modello DualSIM, 4GB di RAM, 128GB di storage, ...

Due piccoli aggiornamenti di Contorno migliorano Samsung Galaxy Watch Active 2 e Huawei Watch GT 2 : Il Samsung Galaxy Watch Active 2 e il Huawei Watch GT 2 ricevono un aggiornamento software che ne migliora il tracking e non solo L'articolo Due piccoli aggiornamenti di contorno migliorano Samsung Galaxy Watch Active 2 e Huawei Watch GT 2 proviene da TuttoAndroid.

Anteprime offerte Black Friday Mediaworld dal 25 novembre : sConti da capogiro sui Samsung : Iniziano in anticipo le offerte Black Friday Mediaworld. Senza aspettare il prossimo venerdì 29 novembre, tradizionalmente indicato come il venerdì nero dello shopping, la catena di elettronica parte già questo lunedì con promozioni davvero interessanti per la categoria smartphone. Come raccontato pure nel weekend, le offerte Black Friday Mediaworld vere e proprie partiranno giovedì 28 novembre, sia nei negozi fisici che online. Ciò non ...

Almeno 10 problemi risolti per il Samsung Galaxy S10 Con la settima beta Android 10 : Anche nel corso del fine settimana sono arrivati riscontri interessanti per i possessori di un Samsung Galaxy S10, in riferimento a quelli che ambiscono toccare con mano l'aggiornamento con Android 10 in versione stabile ed ufficiale entro la fine del 2019. Dopo avervi parlato della sesta beta pochi giorni fa sulle nostre pagine, infatti, oggi 24 novembre è possibile concentrarsi sul settimo rilascio. Nonostante il programma in questione non ...