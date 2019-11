Al via la sperimentazione del servizio di trasporto notturno in Valle d’Aosta

Terapie farmacologiche : all’ospedale Mauriziano di Torino al via sperimentazione su deprescrizione ed armonizzazione : E’ partita all’ospedale Mauriziano di Torino una sperimentazione sulla deprescrizione ed armonizzazione delle Terapie farmacologiche , su iniziativa del Direttore generale dottor Maurizio Dall’Acqua, sui pazienti cosiddetti “fragili”, in ambito nefrologico, onco-ematologico ed internistico. Questi pazienti corrono il rischio della multiprescrizione, giacché molti di loro, su consiglio di specialisti medici differenti, fanno uso ...

Cefalea resistente - al via la sperimentazione per il trattamento con un nuovo stent venoso : Un nuovo stent venoso per il trattamento di pazienti affetti da Cefalea resistente: ciò è frutto di uno studio clinico del prof. Pierfrancesco Veroux dell’Università di Catania, mai realizzato prima nell’uomo, che è stato recentemente approvato dal Comitato Etico Catania 1 in via definitiva e che consentirà agli esperti di valutare la sicurezza e l’efficacia del nuovo dispositivo nel trattamento di pazienti affetti da Cefalea resistente alla ...