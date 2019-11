Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 28 novembre 2019) Il difensore del Liverpool Virgil vanha rilasciato alcune dichiarazioni ai media inglesi dopo il pareggio con il Napoli ad Anfield. Vanha parlato delle proteste dei Reds sul gol del Napoli: “Sono andato giù per un motivo: volevo prendere la palla ma non ci sono riuscito. Secondo me Mertens fasu di me.non era al, evidentemente. Non abbiamo paura. La stagione è ancora lunga. Dobbiamo andare avanti. Non siamo contenti di questo pareggio”. Sul prossimo impegno con il Salisburgo: “Sarà difficile. Ma sono sfide affascinanti. Lavoreremo per arrivarci al”. L'articolo Van: “Mertens fasu di me. L’arbitro non era al, evidentemente” ilNapolista.

napolista : Van Dijk: “Mertens fa fallo su di me. L’arbitro non era al meglio stasera, evidentemente” Il difensore del Liverpoo… - IvanZullo : @PinoVaccaro77 Lanciate una moneta e scegliete uno tra Alisson e Van Dijk. Erano anni che non si vedevano un portie… - infoitsport : Queote Pallone d'Oro: Messi scavalca Van Dijk. Ronaldo sembra fuori dai giochi -